El mercado laboral en EE.UU.: solicitudes de desempleo siguen sorprendentemente bajas

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos fueron menores a las estimaciones para la semana que concluyó el 27 de diciembre de 2025, manteniéndose en niveles históricamente bajos, a pesar de la creciente incertidumbre económica, las dificultades para encontrar un nuevo empleo y un mercado laboral en transformación.

El pronóstico para este periodo era de 208,000 solicitudes de subsidio, mientras que el dato real llegó apenas a 199,000 solicitudes, mientras que la semana pasada el registro fue de 215,000 solicitudes, de acuerdo con el Departamento de Trabajo citando los resultados de la encuesta realizada por FactSet.

Sin embargo, estos resultados podrían estar distorsionados por tratarse de una semana corta por vacaciones, ya que usualmente en este tipo de semanas, las personas que se quedan sin trabajo retrasan unos días la presentación de sus solicitudes de subsidio. Además, el informe adelantó su publicación, por el inicio de los festejos por el Año Nuevo.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador confiable de los despidos en tiempo real de la salud del mercado laboral, aunque los números de enero suelen ser volátiles luego que se incorporan las cifras del fin de los empleos temporales de las fiestas, por lo que podría haber un repunte en estas cifras en las próximas dos semanas.

¿Cuál es la situación sobre el empleo en EE.UU. al cierre de 2025?

A principios de este diciembre, el gobierno reportó la creación de unos 64,000 empleos en noviembre, una cifra considerable para ese mes, aunque perdió 105,000 en octubre, a causa de los reportes programados a las oficinas federales promovidos por el gobierno de Donald Trump.

En total se recortaron 162,000 plazas federales. Este resultado provocó que la tasa de desempleo se elevara al 4.6% el mes pasado, la más alta desde 2021. Muchos de estos empleos también fueron renuncias programadas para el final del año fiscal 2025.

Las revisiones del Departamento de Trabajo también eliminaron 33,000 empleos de las nóminas de agosto y septiembre.

Ante estas cifras, el Departamento del Trabajo ha definido el mercado laboral ha advertido que la contratación ha perdido claramente impulso, afectada por la incertidumbre sobre los aranceles globales a las importaciones, combinado con los efectos persistentes de las altas tasas de interés que la Reserva Federal impuso en 2022 y 2023 para contener la inflación descontrolada de la época pospandemia.

Desde marzo, la creación de empleos ha caído a un promedio de 35,000 plazas al mes, en comparación con los 71,000 del año finalizado en marzo. A principios de este mes, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, su tercer recorte consecutivo, con la intención de reactivar el empleo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que su decisión obedece a la preocupación por la debilidad del mercado laboral. Powell indicó que las cifras recientes de empleo podrían revisarse a la baja hasta en 60.000 puestos, un dato que significa que los empleadores han eliminado un promedio cercano a los 25,000 empleos al mes desde la primavera.

En el mercado privado la tendencia es similar: grandes empresas han anunciado recientemente importantes recortes en sus plantillas: UPS, General Motors, Amazon y Verizon.

El informe del Departamento de Trabajo del miércoles también mostró que el promedio de solicitudes de cuatro semanas, que compensa parte de la volatilidad semanal, aumentó a 218,7500.

‘Bajos despidos, baja contratación’

Aunque la noticia de las solicitudes por desempleo se mantiene positiva, los expertos insisten en una preocupante dualidad: Los empleos actuales son estables, pero las personas desempleadas tienen problemas para encontrar un nuevo trabajo.

Las cifras apuntan a que las personas con empleo tienen un riesgo estadísticamente bajo de despido inmediato, a niveles considerados históricamente saludables. Pero, aunque no hay una ola de despidos, la contratación es lenta y la cifra de desempleo de 4.6% en noviembre es el punto más alto desde 2021, debido a que las empresas están siendo cautelosas con las nuevas vacantes por la incertidumbre de los aranceles y la política fiscal de 2026.

Por ello, los expertos recomiendan que en un contexto de ‘baja contratación’ como el actual, es un momento complicado para solicitar aumentos salariales agresivos, ya que hay menos vacantes externas compitiendo por un trabajo como el tuyo.

En cuanto a las dificultades para encontrar un nuevo empleo, los expertos insisten en crear un fondo de reserva para al menos 6 meses.

En cuanto a las empresas, mantienen su tendencia a “no contratar, no despedir” y prefieren quedarse con el personal que ya tienen ante la incertidumbre económica. Al tiempo que durante las últimas dos semanas, los procesos administrativos de despido suelen pausarse, y muchos trabajadores esperan hasta enero para registrar su solicitud.

