Nueve estados reducirán impuestos sobre la renta desde el 1 de enero de 2026, ¿cuáles son?

Nueve estados de EE.UU. aplicarán recortes en el impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero de 2026. Según un análisis de la Tax Foundation, esta determinación marca el nuevo clima fiscal que alterará positivamente el panorama económico de millones de contribuyentes.

Estos recortes son la continuación de un esfuerzo que comenzó durante la pandemia, cuando los presupuestos de muchos estados se dispararon debido a la ayuda federal e incentivó a muchos estados a recortar sus impuestos estatales sobre la renta.

De acuerdo con expertos, esta medida busca impulsar el crecimiento económico y aumentar la competitividad de sus estados. Sin embargo, organismos como el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas advierte que reducir o eliminar los impuestos estatales sobre la renta podría obstaculizar la inversión en servicios públicos como la educación.

Estos son los estados donde los impuestos sobre la renta individual serán más bajos a partir del 1 de enero de 2026 y cómo se aplicarán estas modificaciones, según la Tax Foundation:

Georgia : pasa de 5.19% a 5.09%

: pasa de 5.19% a 5.09% Indiana : pasa de 3% a 2.95%

: pasa de 3% a 2.95% Kentucky : pasa de 4% a 3.5%

: pasa de 4% a 3.5% Mississippi : pasa de 4.4% a 4%

: pasa de 4.4% a 4% Montana : pasa de 5.9% a 5.65%

: pasa de 5.9% a 5.65% Nebraska : pasa de 5.2% a 4.55%

: pasa de 5.2% a 4.55% Carolina del Norte : pasa de 4.25% a 3.99%

: pasa de 4.25% a 3.99% Ohio : pasa de 3.13% a 2.75%

: pasa de 3.13% a 2.75% Oklahoma: pasa de 4.75% a 4.5%

Georgia

En este estado, el Partido Republicano controla ambas cámaras y la oficina del gobernador. Allí se reducirá la tasa de su impuesto sobre la renta del 5.19% aplicado en 2025 al 5.09%, con reducciones programadas anualmente al 0.10% anual hasta alcanzar el 4,99 %, según WABE. Algunos legisladores han propuesto eliminar totalmente el impuesto estatal sobre la renta, informó el medio.

Indiana

Otro estado liderado por los republicanos, aplica el impuesto a la renta individual de tasa fija (una tasa única para todos los contribuyentes independientemente de sus ingresos) y bajará de 3% al 2.95%, de acuerdo con una medida presupuestaria aprobada por el Congreso estatal en 2023 y que prevé aplica otro recorte del 0.05% para quedar en 2.9% en 2027.

Kentucky

Un estado donde los republicanos controla su congreso estatal, pero su gobernador es demócrata.

La tasa individual de Kentucky se reducirá del 4% al 3.5% el 1 de enero, como parte de un proyecto de ley aprobado en 2022 y que busca reducir gradualmente el impuesto sobre la renta estatal cada año, siempre que los ingresos, los gastos y el fondo fiduciario de reserva presupuestaria siempre que se alcancen ciertos umbrales, según Louisville Public Media.

Mississippi

El impuesto sobre la renta individual disminuirá de 4.4% en 2025 al 4% a partir de este jueves, como la ronda final de una reducción programada desde hace varios años. De acuerdo con una iniciativa del gobernador republicano Tate Reeves en marzo reducirá la tasa de impuesto a la renta individual para quedar en 3% para 2030, con la intención de reducirla anualmente hasta quedar en 0%.

Montana

Es un estado donde los republicanos controlan la oficina del gobernador y ambas cámaras de la legislatura estatal.

La legislatura del estado reducirá su tasa marginal máxima (la tasa aplicada a la porción más alta del ingreso de una persona) del 5.9% al 5.65% en 2026. El año próximo llegará hasta el 5.4%. También amplía el número de personas elegibles para el tramo impositivo más bajo.

Nebraska

Estado con mayoría republicana aprobó una reducción en la tasa impositiva sobre la renta individual del 5.2% actual al 4.55% a partir del 1 de enero. Para el 2027 la reducción se extenderá hasta quedar en 3.99%.

En 2023, el estado tenía un presupuesto de $1,900 millones, pero ahora enfrenta un déficit de $432 millones, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP). Por ello, algunos legisladores han pedido al estado que suspenda la siguiente fase de recortes, mientras obtienen recursos para fortalecer el presupuesto estatal.

Carolina del Norte

Carolina del Norte, gobernado por un demócrata y con la legislatura estatal controlada por republicanos, reducirá la tasa del impuesto sobre la renta individual del 4.25% al ​​3.99% en 2026. Este estado tiene una tasa impositiva fija, es decir, aplica la misma tasa a todos los residentes del estado independientemente de sus ingresos.

Ohio

El proyecto de ley de presupuesto del estado de este año permitirá que su impuesto a la renta individual disminuya a una tasa fija del 2.75% para todos los ingresos no comerciales superiores a $26,050, frente al 3.125% que se aplican actualmente, según la Tax Foundation.

La Cámara de Representantes estatal explicó en un comunicado que la medida hacia una tasa fija “hace que Ohio sea más competitivo respecto a sus estados vecinos, simplifica el código tributario y estimulando los ingresos”.

En este estado, los republicanos ocupan los cargos de gobernador, secretario de estado, fiscal general y ambas cámaras de la legislatura estatal.

Oklahoma

Finalmente, Oklahoma, controlado por los republicanos, disminuirá su tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta del 4.75% al ​​4.5% a partir del 1 de enero. Esta medida fue aprobada desde principios de este año y también redujo los seis tramos de impuestos sobre la renta individual del estado en tres.

Ahorros adicionales

De manera adicional, los estadounidenses podrían ver ahorros fiscales adicionales como parte de la Ley Big Beautiful Bill, aprobada en julio y que introdujo una serie de cambios fiscales, incluido el aumento del límite de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) de $ 10,000 a $ 40,000.

Piper Sandler estima que los reembolsos a los contribuyentes serán hasta de un tercio mayores de lo habitual, lo que se traduce en un promedio cercano a los $1,000 por contribuyente, principalmente los hogares de ingresos medios y medios altos, de acuerdo con la compañía de servicios financieros.

