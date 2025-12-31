¿Qué estados favorecen a los propietarios de vehículos eléctricos en 2026? Un análisis detallado

A medida que se extiende el mercado de los autos eléctricos en Estados Unidos, un estudio de la organización Alquiler de Vehículos Autónomos (SDVH en inglés), evaluó cuáles son los estados que ofrecen las mejores condiciones para propietarios de vehículos eléctricos, comparando parámetros como: infraestructura, costos y adopción de esta nueva tecnología.

El reporte agrega que los vehículos eléctricos se están convirtiendo en medios de transporte convencionales, a un ritmo que pocas industrias han visto. Actualmente, los autos eléctricos ya no son solo una tendencia o una compra de lujo, sino un artículo práctico para millones de estadounidenses que quieren reducir sus gastos por combustible, nulificar su huella de carbono y ahorros a largo plazo.

Sin embargo, la popularización de estos vehículos todavía no es lo suficientemente fuerte como para extenderse de manera masiva, ya que el lugar donde se vives sigue jugando un papel fundamental en la facilidad de poseer un vehículo.

El estudio comparó los 50 estados con nueve métricas sobre infraestructura, costos y adopción de la nueva tecnología, para determinar qué estados ofrecen realmente el mejor entorno para los propietarios de vehículos eléctricos en 2026, así como los que están haciendo una transición más complicada de lo necesario.

El estudio cuenta con un enfoque multidimensional para medir parámetros como el número de cargadores disponibles, el costo por kWh, incentivos fiscales, y capacidad de servicio en caso de alguna descompostura.

¿Cuáles son los estados con mayor facilidad para adquirir un auto eléctrico?

El estudio concluyó que California es el líder a nivel nacional de autos eléctricos en cuanto a volumen y cuota de mercado (26.8%), con una puntuación global de 58.36, impulsada por las tasas de adopción de vehículos eléctricos más altas del país, de 34 vehículos eléctricos registrados por cada 1,000 vehículos, la más alta del país y una cuota de mercado de vehículos eléctricos del 26,8%, también la más alta del estudio.

Cada propietario ahorra una media de $1,866 dólares anuales, otra de las mejores posiciones.

Sin embargo, en los aspectos negativos, el costo medio de la electricidad es de 26.84 centavos por kWh, para situarse en el lugar 48 a nivel nacional.

También el exceso de demanda para atender fallas o servicios mecánicos los sitúan en un lugar muy alto, con una puntuación de 60.29, la peor del estudio. Mientras que en estados con menores densidades como Dakota del Norte, el servicio es casi inmediato.

El segundo lugar del estudio es para el estado de Washington, con una puntuación de 49.97 por la fuerte disponibilidad de electricidad asequible, con costos de 11.21 centavos por kWh, el noveno lugar a nivel nacional, permitiendo ahorros por unos $1,640 dólares al año a los propietarios.

Su participación de mercado representa el 24.6%, la tercera mayor a nivel nacional. Sin embargo, Washington tiene un incipiente desarrollo de incentivos, con créditos fiscales y comisiones para vehículos eléctricos prácticamente neutrales de –$150 dólares.

El tercer lugar es para Illinois, con una puntuación de 48.07, principalmente por sus atractivos programas de incentivos: Los créditos y tasas fiscales para vehículos eléctricos suman $3,900 dólares, que lo sitúan en noveno lugar a nivel nacional. El estado también tiene una cantidad importante de cargadores rápidos de corriente continua, con 40 cargadores por puerto de carga.

En contra, la adopción de vehículos eléctricos sigue siendo relativamente modesta, con solo 10 vehículos eléctricos por cada 1,000 adquiridos, para situarse en el puesto 17, con una cuota de mercado de los vehículos eléctricos de 7.5%.

Completan el Top 10 los estados de: Nevada (48.05), Massachusetts (47.91), Maryland (47.29), Nueva Jersey (47.14), Oregón (46.41), Oklahoma (45.50) y Delaware (43.85).

En este primer grupo destaca el caso de Oklahoma gracias a su inversión masiva en infraestructura de carga rápida (DC Fast Chargers) y electricidad muy barata, por lo que se le considera como paraíso técnico para los viajes largos, aunque tiene pocos usuarios locales aún.

El pobre desempeño de Nueva York en la adopción de autos eléctricos

Nueva York arrojó una calificación sorprendentemente baja en el ranking (lugar 39 de 50), con una calificación de 33.76 puntos, luego que pese a tener una política progresista, la experiencia para el propietario de un vehículo eléctrico es más difícil y costosa que en la mayor parte del país.

El estado tiene costos de energía muy altos y una red de carga que, aunque extensa, es mayoritariamente lenta (Nivel 2). El estado promedia 39 puertos de carga por cada 100 millas cuadradas, superando estados más grandes como Texas (5) o Florida (25). Sin embargo, la calidad de la carga es mala: Solo el 15% de sus puertos tienen cargadores rápidos, a diferencia de estados mucho menos desarrollados como Oklahoma (61%) o Dakota del Norte (52%).

Otro problema es el alto costo de la electricidad, con 21.57 ¢/kWh, uno de los estados más con los costos más altos, casi el doble de barato que Washington (11.21 ¢/kWh) o Nebraska (9.49 ¢/kWh). Estos costos reducen el ahorro que pudiera tener un propietario de un auto eléctrico a apenas $857 al año, menos de la mitad de lo que ahorra un californiano ($1,866) y está muy por debajo del promedio de los estados del Top 10.

La tercera limitante de Nueva York es que la cuota de mercado es de apenas 9.8% de autos eléctricos entre todos los vendidos en la entidad, para ocupar el lugar 12 a nivel nacional, mientras que la infraestructura de talleres no ha crecido al mismo ritmo, con una saturación de 30.92 vehículos por centro de servicio, con esperas mucho más largas que en estados como Pennsylvania (9.37) o Illinois (13.62).

Finalmente, Nueva York ofrece un crédito fiscal promedio de $2,000, una cifra competitiva, pero considerablemente inferior a los casi $5,000 que ofrecen estados como Oregón o Colorado, que están usando subsidios agresivos para escalar posiciones.

La adopción del transporte eléctrico en EE.UU.

De acuerdo con James McNally, portavoz de SDVH, este estudio confirma que se ha vuelto muy práctica la propiedad de un vehículo eléctrico, pero que todavía la adopción es desigual:

“Los vehículos eléctricos forman ahora parte de la vida diaria de millones de estadounidenses, pero este estudio demuestra que el lugar donde vives puede marcar una gran diferencia. Algunos estados han conseguido equilibrar incentivos, infraestructuras y asequibilidad, mientras que otros aún están poniéndose al día”, indicó.

Además, advirtió que el aumento de la adopción de sistemas eléctricos está presionando a sistemas que no fueron diseñados para este crecimiento: “En estados como California, la demanda se ha disparado más rápido de lo que las redes de servicios pueden crecer. Eso no hace que los vehículos eléctricos sean menos atractivos, pero sí significa que los responsables políticos deben seguir invirtiendo para evitar cuellos de botella.”

Aunque también adelantó que estas diferencias de asequibilidad se reducirán definitivamente: “A medida que más estados amplían las redes de carga y ajustan los incentivos, esperamos que la propiedad de vehículos eléctricos sea más fácil casi en todas partes. Este estudio muestra quién está liderando el camino ahora mismo y quién aún tiene trabajo por hacer”.



