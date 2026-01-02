Nueva York: el tiempo para hoy viernes 2 de enero

¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 30 grados Fahrenheit (-1ºC) y una mínima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC). La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 18ºF (-8ºC) de máxima y 18ºF (-8ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 13.67 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:20 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:40 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros. Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 4% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.