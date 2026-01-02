Oficial: Milan ficha a Niclas Füllkrug tras la lesión de Santi Giménez 

El Milan italiano confirmó este viernes la incorporación del delantero alemán Niclas Fullkrug en calidad de cedido por el West Ham United inglés con opción de compra.

El delantero alemán nació en Hannover el 9 de febrero de 1993, se formó en la cantera del Werder Bremen y ha jugado en su país también en el Greuther Furth, el Núremberg, el Hannover 96 y el Borussia Dortmund.

Con el Borussia Dortmund fue titular en la final de Liga de Campeones 2024 ante el Real Madrid. De allí llegó a la Premier League con el West Ham United, aunque no contó con muchos minutos en el club inglés.

Fullkrug llega para suplir la baja de Santi Giménez

Asimismo, Fullkrug, que lucirá el ‘9’ en la camiseta milanista, es un habitual en la selección germana, con la que ha disputado la Eurocopa de su país y el Mundial de Catar.

La lesión del mexicano Santiago Giménez, operado a finales de año de sus molestias en el tobillo derecho, obligó al Milan a acudir al mercado de invierno en busca de un delantero que ocupara su puesto, aunque el germano no juega en el West Ham desde el 30 de noviembre.

Milan está peleando por el título de la Serie A

El AC Milan está peleando por el primer lugar de la Serie A con apenas un punto del primer puesto. Los rossoneri tienen 35 unidades, mientras que el Inter Milán tiene 36 puntos en la cima de la liga italiana.

Aunque a diferencia de Inter o Napoli, el Milan solo tiene una competencia por lo que resta en la segunda mitad de la campaña.

El club de Milan solo disputa el torneo tras ser eliminado de la Copa Italia y quedar semifinalista en la Supercopa Italiana.

Este viernes se enfrentan como visitante el Cagliari a las 2:45 ET por la jornada número 17 de la Serie A.

Sigue leyendo:

– Javier ‘Chicharito’ Hernández revela que su madre estuvo al borde de la muerte en 2025

– Neymar renueva contrato con Santos por el 2026