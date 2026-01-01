Javier ‘Chicharito’ Hernández revela que su madre estuvo al borde de la muerte en 2025

El 2025 no fue un año fácil para Javier ‘Chicharito’ Hernández. Antes de culminarlo, el delantero mexicano compartió un video donde hizo un balance de las dificultades por las que atravesó, entre ellas la casi muerte de su madre.

En una grabación compartida el 31 de diciembre en Instagram, el exdelantero de Chivas del Guadalajara habló sobre varios momentos álgidos en su vida personal y carrera profesional.

“Aquí, en medio de la nada, si alguien bajara y me dijera: ‘Javier te voy a recapitular tu 2025: terminarás el año sin saber dónde vas a jugar; la calvicie llegará y te injertarás pelo; tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera”, inició.

“Regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar; te funaran por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo tu madre estuvo a punto de morir”, reveló sin ofrecer mayores detalles.

La cronología de hechos expuesta por ‘Chicharito’ no acabó ahí, pues también narró haberse realizado una cirugía y “llevarse un buen susto cuando salió del quirófano”.

“Por último, pasarás Navidad en un lugar donde jamás te lo hubieras imaginado, un pueblo muy bonito donde no hay más de 200 mil habitantes (…) encontrarás al amor y mujer de tu vida; sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos; te darás cuenta de que tus hijos te van a amar toda la vida’”, repasó.

Finalmente, el atacante cerró su video asegurando que volvería a vivir el año 2025 con todas dificultades que tuvo que atravesar. “Sí, sí lo volvería a vivir absolutamente todo”.

A comienzos de diciembre, las Chivas del Guadalajara anunciaron la salida de Javier ‘Chicharito’ Hernández tras 41 partidos con cuatro goles anotados.

La segunda etapa de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas estuvo marcada por la ilusión de su regreso, pero terminó siendo una etapa irregular, con lesiones y pocos goles.

En 2025 se hizo viral por una serie de videos con comentarios considerados sexistas, lo que generó críticas públicas e incluso un pronunciamiento de la presidencia de México. Al final, terminó siendo sancionado por las Chivas.



