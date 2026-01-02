Un muerto y un herido: balaceras en bodegas en El Bronx y Queens, Nueva York

Dos jóvenes resultaron baleados -uno de ellos fatalmente- en adyacencias de bodegas en Nueva York en un lapso de apenas 48 horas.

En el primer caso, poco después de las 6:40 p.m. del martes 30 de diciembre Lawrence Turner, joven de 24 años, murió de disparos frente a dos locales comerciales en 289 Beach 14th Street en Far Rockaway, Queens (NYC), indicó News 12

Agentes del Precinto 101 encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala en el torso y el brazo. El joven fue trasladado al St. John’s Episcopal Hospital, donde lo declararon muerto poco después. Fue al parecer el último homicidio de violencia armada en NYC en 2025, un año en el que NYPD celebró una caída en los tiroteos.

El segundo caso sucedió anoche, cuando otro joven también de 24 años resultó herido de bala durante una discusión dentro de una bodega en East 236th St, El Bronx, alrededor de las 6:30 p.m. del 1 de enero.

Según la Policía de Nueva York, la víctima fue abordada por tres individuos antes de que se desatara una discusión por un motivo no especificado. Luego uno de los sospechosos sacó un arma y disparó varias veces, hiriendo a la víctima en el muslo y el abdomen.

El herido, cuyo nombre no ha sido revelado, fue trasladado de urgencia al Hospital Jacobi, donde sigue en condición estable. Dos de los sospechosos huyeron en un sedán blanco con vidrios polarizados por East 236th St, y el tercero escapó a pie en dirección oeste por la misma calle, señaló ABC News.

En Nueva York el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas y escasez de productos. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios y colocar mercancía bajo llave.

Al amanecer del 1 de enero, también en El Bronx, un inmigrante conductor de Uber de 55 años fue hallado muerto con heridas de bala dentro de su vehículo, en lo que parece haber sido el primer homicidio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.