Inmigrante conductor de Uber baleado en la cabeza: 1er homicidio del año 2026 en Nueva York

Issa Mbolo Isac, conductor de Uber de 55 años, fue hallado muerto con heridas de bala dentro de su vehículo al amanecer del Año Nuevo en El Bronx, en lo que parece haber sido el primer homicidio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Isac, inmigrante africano que había conducido 5 años para Uber, tenía heridas de bala en la cabeza cuando fue encontrado dentro de su Toyota Rav 4 azul poco antes de las 7 a.m. del jueves, mientras los bomberos respondían a un incendio. Los investigadores creen que pudo haber sido baleado por otro conductor después de un pequeño choque.

El conductor estaba casado y era padre de cuatro hijos que viven en su país natal, Burkina Faso, detalló Daily News. Había terminado un turno nocturno de 12 horas conduciendo para Uber justo antes de verse involucrado en un aparente incidente menor. “Fue asesinado a las 6:30 a.m., y la persona con la que estaba hablando se dirigía a la mezquita. Le dijo: ‘Hablamos luego, voy a entrar a la mezquita’, y no volvieron a saber de él”, declaró Fernando Mateo, presidente de la Federación de Taxistas del estado Nueva York (NYSFTD).

Un video de vigilancia, oscuro y durante una nevada, captó a Isac dando marcha atrás con su auto cuando un hombre se acerca y comienza a golpear la ventana del conductor. La víctima aceleró y se ve a dos hombres corriendo tras su vehículo, relató ABC News.

“Sabemos que había tenido un buen día de trabajo y probablemente se dirigía a casa. Creo que no vivía lejos de donde ocurrió esto, así que todos estaban conmocionados. Cuando hablé con la familia esta mañana, me preguntaron: ‘¿De qué estás hablando? Acababa de hablar con él a las 6:18 de la mañana'”, dijo Mateo. NYSFTD está ofreciendo $10,000 dólares de recompensa por información que lleva a la captura del pistolero.

No se han identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este crimen en las primeras horas del año sucedió luego de que NYPD celebrara una caída en los homicidios y tiroteos al cierre de 2025: hasta la noche del 30 de diciembre se había registrado una disminución del 20% en los homicidios, pasando de 381 en 2024 a 303 en 2025. El número de víctimas de disparos, que incluye tanto heridos como muertos en los cinco distritos de la ciudad también disminuyó 22%, de 1,101 en 2024 a 853 hasta el martes.

Además de los accidentes, la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. En noviembre Osei Kusi, taxista inmigrante, sobrevivió de milagro tras ser apuñalado ocho veces durante un incidente de furia al volante en El Bronx.

También ese mes Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

A mediados de diciembre un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraba de servicio disparó varias veces su arma en una autopista que conduce al aeropuerto JFK, el principal terminal aéreo de Nueva York, tras afirmar que otro conductor lo había agredido a raíz de un accidente de tráfico menor.