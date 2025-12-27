Arresto por muerte de empleado CVS en Nueva York en Navidad; policía critica respuesta de la tienda

John Pilaccio fue arrestado ayer como sospechoso del apuñalamiento de Edeedson Cine (23) cuando estaba trabajando el Día de Navidad en una sucursal CVS en Nueva York, pero la cadena de tiendas está enfrentando críticas por su respuesta tras el homicidio.

Según la Policía del condado Suffolk, CVS retrasó la entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad. Además al momento se ha negado a confirmar si cubrirá los gastos del funeral de la víctima, quien murió trabajando dentro de la tienda ubicada en 20 East Montauk Highway poco antes de las 7 p.m. el jueves 25 de diciembre.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la policía de Suffolk arrestaron al día siguiente a Pilaccio, quien presuntamente huyó tras cometer el crimen, cuyo motivo se desconoce. Hoy compareció ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip, donde fue acusado de homicidio. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Trágicamente, Cine no tenía previsto trabajar el día de Navidad, pero lo llamaron a última hora para cubrir un turno en la tienda de Lindenhurst, según NBC News. El joven de 23 años llevaba diez meses trabajando en CVS, indicó The New York Times.

Cine, residente de West Babylon, fue apuñalado en el pecho mientras trabajaba detrás del mostrador. Los servicios de emergencia llegaron a la tienda tras recibir una llamada al 911 sobre el apuñalamiento y encontraron al empleado gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Good Samaritan Hospital Medical Center en West Islip, donde lo declararon muerto.

El arresto de Pilaccio el viernes se produjo en medio de un creciente escrutinio sobre la respuesta de CVS al crimen. El comisionado de policía del condado Suffolk, Kevin Catalina, criticó públicamente a la compañía por tardar aproximadamente 18 horas en entregar las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda, afirmando que el retraso obstaculizó la capacidad de los investigadores para responder con rapidez.

“Basándonos en la persona de interés y sus antecedentes, sólo puedo suponer que estaba en la tienda con intenciones delictivas y es posible que la confrontación se debiera a ello. Pero la investigación aún está en sus primeras etapas”, declaró Catalina. Una campaña en GoFundMe en nombre de la familia de la víctima ha recaudado al momento más de $38,000 dólares, superando la meta inicial.

CVS declaró posteriormente a Daily Voice que las imágenes fueron entregadas a la policía el viernes por la tarde, después de ser procesadas en el formato solicitado por los detectives. A pesar de ello, Catalina afirmó que el retraso era inaceptable y profundamente frustrante para los investigadores.

La compañía también se ha negado a confirmar si brindará asistencia financiera a la familia de Cine, incluyendo ayuda con los gastos funerarios o médicos, a pesar de las reiteradas preguntas de la prensa. CVS sólo declaró que estaba ofreciendo servicios de asesoramiento y apoyo a los empleados afectados por el homicidio, pero se negó a comentar si está revisando las políticas de seguridad o de personal de la tienda tras el apuñalamiento.

“Estamos devastados por el trágico apuñalamiento que ocurrió en nuestra tienda de East Montauk Highway la noche de Navidad”, declaró previamente un portavoz de CVS en un comunicado al New York Post. “Edeedson Cine era un miembro valioso del equipo de la tienda, conocido por su gran ética de trabajo; su pérdida nos afectará a todos”, agregó el representante, describiéndolo como un empleado dedicado. “Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y colegas de Edeedson durante este difícil momento”.

Las autoridades han ofrecido pocos detalles sobre lo que pudo haber provocado el ataque. Los detectives de la Brigada de Homicidios informaron que la investigación sigue en curso. Se insta a cualquier persona con información a que se comunique con la brigada al 631-852-6392 o con Crime Stoppers de forma anónima al 1-800-220-TIPS.

En 2023 un hombre con amplios antecedentes por raterismo resultó muerto en un enfrentamiento con un empleado de seguridad en una tienda CVS en Times Square, meca turística y teatral de NYC.

En Nueva York el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos, más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios y colocar mercancía bajo llave.