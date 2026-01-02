Venus Williams regresará al Australian Open a los 45 años

La leyenda del tenis mundial Venus Williams volverá a competir en el Australian Open tras cinco años de ausencia. La siete veces campeona de Grand Slam en singles recibió una invitación (wild card) para el torneo que comenzará el 18 de enero en Melbourne, confirmaron los organizadores.

Con 45 años, Williams protagonizará uno de los regresos más esperados del verano australiano y ampliará un legado que comenzó en Melbourne Park hace 28 años, cuando debutó en 1998.

“Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano”, declaró Venus Williams. “He vivido recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera”

Un regreso histórico a Melbourne Park

El Australian Open destacó que esta será la 22ª participación de Venus Williams en el cuadro principal del torneo. Su última aparición fue en 2021, y a lo largo de su carrera alcanzó dos finales en el Abierto de Australia, ambas perdidas ante su hermana Serena Williams en 2003 y 2017.

En total, Venus presenta un récord de 54 victorias y 21 derrotas en Melbourne, cifras que la consolidan como una de las jugadoras más exitosas en la historia del certamen.

La mujer de mayor edad en jugar el Australian Open

Con su regreso, Venus Williams se convertirá en la tenista de mayor edad en disputar el cuadro principal del Australian Open, superando la marca que ostentaba la japonesa Kimiko Date, quien compitió con 44 años en 2015.

El hito refuerza el carácter histórico de su presencia en Melbourne y subraya la vigencia competitiva de una de las figuras más influyentes del tenis femenino.

Williams anunció en noviembre que participará en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda, también con wild card, dos semanas antes del Australian Open. Además, la organización confirmó su inscripción en un evento en Hobart, Australia, que se disputará una semana antes del inicio del Grand Slam.

Este calendario le permitirá sumar ritmo de competencia de cara a su regreso al escenario principal del tenis australiano.

