Anthony Joshua dado de alta del hospital tras mortal accidente de tránsito

En el último día del 2025, Anthony Joshua fue dado de alta del Hospital Internacional Duchess en Ikeja, donde se encontraba internado en Nigeria tras el mortal accidente de tránsito que sufrió el pasado lunes y que dejó como consecuencia la muerte de dos amigos y entrenadores.

A través de un comunicado, el gobierno estatal de Lagos y Ogun anunció la salida del hospital del púgil británico. “Anthony Joshua fue dado de alta del hospital a última hora de esta tarde”, informaron.

“Aunque con el corazón apesadumbrado y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos cercanos, se consideró clínicamente apto para recuperarse de casa”, resaltaron.

Boxer Anthony Joshua has been discharged from the hospital days after a tragic accident that claimed the lives of two of his friends. pic.twitter.com/PgIRCNCbnQ — Olajide (@joph_007) January 1, 2026

Joshua salió del hospital el mismo día que el conductor, supuestamente responsable del accidente del vehículo Lexus donde iba Joshua y parte de su equipo.

Tras abandonar el hospital, el boxeador británico y su madre acudieron a la funeraria para dar el último adiós a los cuerpos de sus amigos, los cuales serán repatriados.

El accidente se dio días después de que el pasado 19 de diciembre Joshua derrotara por KO a Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

El vehículo todoterreno en el que se desplazaba Joshua impactó contra un camión que se encontraba estacionado en la zona de Makun.

Joshua viajaba como pasajero en un Lexus junto a otra persona en la parte trasera del automóvil. El conductor y un acompañante que iban en la parte delantera fallecieron tras el choque.

De acuerdo con la Agencia de Cumplimiento y Aplicación del Tráfico (TRACE) en el estado de Ogun, las investigaciones preliminares mostraron que el automóvil en el que viajaban Joshua y los demás se movía a una velocidad excesiva y había reventado un neumático antes del accidente.

Cabe recordar que Joshua es hijo de padre británico y madre nigeriana. Residió en Nigeria hasta los 12 años, cuando se trasladó al Reino Unido con su familia.



