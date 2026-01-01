Terence Crawford sobre su victoria ante ‘Canelo’ Álvarez: “Creí que sería más complicado”

El combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford fue uno de los más esperados y vistos del 2025. Antes de comenzar el 2026, el estadounidense habló sobre su victoria sobre el tapatío y cómo los fans y los analistas los subestimaron en Las Vegas.

En una entrevista en YouTube con el streamer Adin Ross, Crawford reconoció que esperaba una pelea más difícil ante ‘Canelo’ Álvarez, a quien derrotó y arrebató los cuatro títulos de las 168 libras.

“No voy a mentir, pensé que sería más difícil”, dijo el campeón indiscutido para posteriormente explicar sus sensaciones. Crawford reveló que en los primeros asaltos leyó con claridad la estrategia de Álvarez y eso le permitió adaptarse y comenzar a desarrollar su boxeo.

Asimismo, el veterano ya retirado precisó que desde el ‘Canelo’ Team no se hicieron ajustes considerables y esto lo llevó a sentirse cómodo y con la confianza suficiente como para verse como ganador antes de finalizar el pleito.

“Pasó el primer round, pasó el segundo… y luego pensé ‘Lo tengo’ (…) mucha gente pasó tiempo hablando de lo grande que es, de su resistencia, de que me iba a noquear o de que me iba a pasar por encima. No se hablaba de si yo podía lastimarlo o no”, expresó.

El pasado 14 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate en el Allegiant Stadium.

Álvarez perdió los títulos de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense mantuvo su invicto y estacionó su marca en 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Tras el pleito, se habló durante semanas sobre una revancha. Eddy Reynoso, entrenador de ‘Canelo’ ya le había puesto fecha. Sin embargo, el pasado 16 de diciembre Crawford anunció su retiro como boxeador profesional.

Su retiro llega luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le retirara el cinturón supermediano por no pagar las cuotas de sanción.



