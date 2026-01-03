Casa Blanca detrás de explosiones en instalaciones militares en Venezuela; Maduro denuncia “gravísima agresión” de EE.UU.

“El mandatario Trump ordenó ataques contra objetivos dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, según informaron funcionarios estadounidenses, mientras que la administración intensificaba a primera hora del sábado su campaña contra el régimen del presidente Nicolás Maduro”, informó Jennifer Jacobs, corresponsal de CBS en la Casa Blanca.

No ha habido reportes de heridos ni muertos en los estallidos. “Funcionarios de la administración Trump están al tanto de los informes sobre explosiones y sobrevuelos de aeronaves sobre Caracas, la capital de Venezuela, a primera hora de esta mañana, según informan fuentes a @CBSNews. Todavía no hay comentarios oficiales”, agregó Jacobs en Twitter/X.

En tanto, el gobierno de Venezuela emitió temprano este sábado un comunicado oficial rechazando “la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, indicó la cadena Telesur. El texto detalla que los ataques afectaron “localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”.

Según el comunicado, “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”.

Maduro ha activado “todos los planes de defensa nacional” y ha ordenado “la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”. Se ha dispuesto el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Además, citando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela “se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia”.

El comunicado además señala que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

Reportes previos

Un equipo de CNN presenció varias explosiones la madrugada de este sábado en Caracas, la capital de Venezuela, e informó que algunas zonas de la ciudad se quedaron sin electricidad.

Alrededor de las 2 de la madrugada del sábado, hora local, se escucharon al menos siete explosiones y el sobrevuelo de aviones a baja altura en la capital de Venezuela, señaló Regina García Cano, corresponsal de Associated Press.

Varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y los periodistas de CNN en la capital venezolana pudieron escuchar el sonido de aviones después de las explosiones. “Un video obtenido y verificado por CNN mostraba dos columnas de humo elevándose hacia el cielo nocturno entre las luces de la ciudad. Se puede ver un resplandor naranja en la base de una de las columnas. Luego se ve brevemente un destello en otro lugar, seguido de un fuerte estruendo”.

Medios de comunicación locales informaron que también se escucharon explosiones en La Guaira, al norte de Caracas y sede de principal aeropuerto del país; y en Higuerote, una ciudad costera en el cercano estado Miranda.

“Habitantes de Caracas despertaron la madrugada de este 3 de enero con rondas de explosiones sobre la capital venezolana. También reportaron sobrevuelo de aviones y otras aeronaves, así como corte de servicio eléctrico en distintas zonas de la ciudad”, reportó Luz Mely Reyes. “En las redes sociales empezaron a circular videos y fotografías en donde se observaban helicópteros y se veían columnas de humo y fuego. Pasada una hora de los posibles bombardeos aún no hay información oficial” del gobierno de Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo.

BREAKING: Venezuelan President Nicolas Maduro has declared a national emergency after explosions were heard in Caracas.



Follow live 🔗 https://t.co/D40FIyT5hP pic.twitter.com/2318zIh2bc — Sky News (@SkyNews) January 3, 2026