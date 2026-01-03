Delcy Rodríguez asume las funciones de presidenta encargada de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, informó este sábado que Delcy Rodríguez asume las funciones de presidenta encargada del país tras la captura de Nicolás Maduro en una quirúrgica operación ejecutada por el gobierno de Estados Unidos.

Tania D´Amelio, presidenta de la Sala Constitucional, leyó un comunicado: “Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Información en desarrollo…

