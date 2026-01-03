Vicepresidenta de Venezuela pide diálogo a Trump, pero lo acusa del “secuestro” de Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este sábado al gobierno de Estados Unidos abrir un canal de diálogo con una “agenda constructiva” y basada en el respeto mutuo, y acusó a la administración de Donald Trump de haber “secuestrado” a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una operación militar en territorio venezolano.

En una transmisión obligatoria de radio y televisión, la funcionaria insistió en la disposición del régimen venezolano a mantener conversaciones con Washington. “Hace apenas dos días, el presidente Nicolás Maduro ratificaba públicamente la voluntad de este gobierno de sostener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva”, afirmó.

Rodríguez encabezó un consejo de defensa en el que participaron altas autoridades, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el fiscal general Tarek William Saab; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Información en desarrollo…

