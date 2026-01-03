Doctor inmigrante empujó a anciano latino a las vías del Metro de Nueva York: acusación

Anton Aleshin, doctor ruso de 29 años, fue acusado como sospechoso de haber empujado a un bisabuelo latino contra un tren del Metro de Nueva York en movimiento en El Bronx, dejándolo gravemente herido.

Julio Figueroa, de 72 años, regresaba a casa desde un casino en Yonkers la madrugada del Día de Año Nuevo cuando fue empujado contra un tren de la línea 4 en la estación 161 St-Yankee Stadium, según la Policía de Nueva York.

El ataque ocurrió apenas tres horas después de comenzar el año 2026, cuando Figueroa fue lanzado contra el tren, lo que provocó que rebotara de vuelta al andén. Ahora “Tiene dos costillas rotas, la cara destrozada, grapas en la cabeza y hemorragia interna”, dijo Martha Quinones, su cuñada.

No está claro el motivo del crimen. Testigos llamaron a 911 y los agentes llegaron en segundos, arrestando a Aleshin en el lugar de los hechos. La policía dice que el empujón no fue provocado y que Aleshin admitió el hecho.

Agregaron que el sospechoso es un ciudadano ruso que trabaja como médico en Nueva York. Durante su comparecencia, el abogado defensor le dijo al juez que su cliente ha dedicado su vida a cuidar a los enfermos.

Figueroa permanecía ayer hospitalizado en cuidados intensivos, pero estable y le dijo a PIX11 News que no recuerda el incidente. Habló en voz baja y afirmó que sentía un dolor inmenso, pero está agradecido de haber sobrevivido.

“Está vivo, gracias a Dios”, dijo una sobrina de Figueroa. “Tenemos ángeles que lo cuidan, así que gracias a Dios por eso. Sigan orando por él”. Su ahijada Venis Falu comentó que Figueroa “Quiere que la gente conozca su historia para que esto no vuelva a suceder”.

“¿Por qué intentarías lastimar a alguien si intentas salvar vidas?”, dijo Falu sobre el doctor acusado. “Podría haber muerto”. En el tribunal los fiscales dijeron que Aleshin participa en un programa de residencia en el Hospital Brookdale en Brooklyn, pero que él se negó a comentar sobre su situación. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La delincuencia en el sistema de transporte público de NYC cayó casi 25% en noviembre en comparación con el mismo mes en 2024. Esto convirtió ese mes en el noviembre más seguro en materia de delitos relacionados con el transporte público, excluyendo la pandemia de COVID-19, cuando el número de pasajeros se desplomó.

Sin embargo, la violencia es constante en el Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

La semana pasada un joven de 27 años fue arrestado como sospechoso de haberse baleado a sí mismo en una estación en Midtown y luego haber engañado a la policía diciendo que otra persona le había disparado, desatando una persecución en vano.