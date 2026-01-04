Autoridades de Indonesia identifica los restos de Fernando Martín, exfutbolista español

Las autoridades de Indonesia confirmaron este domingo la recuperación de los restos del español Fernando Martín, exfutbolista y exentrenador del equipo femenino B del Valencia CF, fallecido en el naufragio ocurrido el pasado 26 de diciembre, mientras continúan las labores de búsqueda de dos menores que permanecen desaparecidos, informó El Diario de NY.

De acuerdo con la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), el proceso de identificación fue realizado de manera conjunta por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo. Tras completar los exámenes correspondientes, las autoridades certificaron que el cuerpo hallado pertenece a Fernando Martín, de 44 años.

“Con base en los resultados del proceso de identificación podemos afirmar que se trata de Fernando Martín”, señaló en un video Fathur Rahman, oficial de BASARNAS y coordinador del operativo de rescate.

El naufragio se produjo el 26 de diciembre frente a las costas de Indonesia, cuando la embarcación en la que viajaban varios pasajeros volcó en medio de condiciones adversas. Desde entonces, los equipos de rescate han mantenido un amplio despliegue por mar y tierra para localizar a las víctimas, en una operación que se ha visto dificultada por la geografía de la zona y el estado del mar.

Fernando Martín, de nacionalidad española, había desarrollado parte de su carrera vinculada al Valencia CF, tanto como futbolista en etapas formativas como posteriormente en labores de entrenador dentro de la estructura del club, especialmente en el fútbol femenino. Su fallecimiento ha generado conmoción en el entorno deportivo y entre quienes seguían su trayectoria profesional.

