CIA recibió ayuda dentro del gobierno venezolano para rastrear a Maduro, según NYT

Miembros del Gobierno Venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del mandatario, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) citada por el New York Times.

La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida, adelantó el medio.

Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.

Sin embargo, hasta el momento no se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro.

¿Qué habría motivado a la supuesta colaboración interna?

De acuerdo con el medio, exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria.

Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia.

Funcionarios consultados por medios estadounidenses describieron la operación como producto de “meses de meticulosa planificación” y destacaron que Maduro estuvo “intervenido” desde el inicio del operativo.

