Critics Choice Awards 2026: Las celebridades se lucen en la alfombra roja
Decenas de artistas asistieron a la 31ª ceremonia anual de los Critics Choice Awards en el Barker Hangar de Santa Mónica (California)
Este domingo 4 de enero se celebra la 31ª ceremonia anual de los Critics Choice Awards, dando inicio a la temporada de premios del año 2026.
Decenas de celebridades se reúnen esta noche en el Barker Hangar de Santa Mónica (California), muchos de ellos nominados en las categorias de la premiación. Esta ceremonia premia lo mejor del cine y la televisión durante el último año en diferentes categorías.
Antes de la premiación, uno de los momentos más esperados del evento es el paso de las celebridades por la alfombra roja. Los artistas lucen sus mejores looks ante la prensa antes de ingresar al evento.
A continuación una lista de algunos de los artistas que posaron en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026:
Elle Fanning
Benicio del Toro
Mckenna Grace
Cassidy Freeman
Noah Schnapp
Sara Foster
Mia Goth
Bella Ramsey
Alicia Silverstone
Tyler James Williams
Audrey Nuna
