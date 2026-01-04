Critics Choice Awards 2026: Las celebridades se lucen en la alfombra roja

Este domingo 4 de enero se celebra la 31ª ceremonia anual de los Critics Choice Awards, dando inicio a la temporada de premios del año 2026.

Decenas de celebridades se reúnen esta noche en el Barker Hangar de Santa Mónica (California), muchos de ellos nominados en las categorias de la premiación. Esta ceremonia premia lo mejor del cine y la televisión durante el último año en diferentes categorías.

Antes de la premiación, uno de los momentos más esperados del evento es el paso de las celebridades por la alfombra roja. Los artistas lucen sus mejores looks ante la prensa antes de ingresar al evento.

A continuación una lista de algunos de los artistas que posaron en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026:

Elle Fanning

Elle Fanning en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Benicio del Toro

Benicio Del Toro en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Mckenna Grace

Mckenna Grace en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Cassidy Freeman

Cassidy Freeman en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Noah Schnapp

Noah Schnapp en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Sara Foster

Sara Foster en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Mia Goth

Mia Goth en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Bella Ramsey

Bella Ramsey en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Tyler James Williams

Tyler James Williams en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

Audrey Nuna

Audrey Nuna en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026. Crédito: Jordan Strauss | AP

