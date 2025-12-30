Cuatro películas que saldrán de Netflix en los próximos días y vale la pena mirar

En un mercado de streaming cada vez más competitivo, las plataformas luchan constantemente por captar la atención de los usuarios. Su objetivo principal es ofrecer contenido atractivo que los mantenga activos, motivándolos a presionar “play” y mantener sus suscripciones. Esto implica actualizar periódicamente los catálogos con estrenos, renovaciones y cancelaciones.

La estrategia de estas plataformas también incluye producir contenido original, desde documentales y reality shows hasta series exclusivas, al mismo tiempo que se eliminan títulos que ya no generan interés. Netflix, una de las líderes del sector, ha anunciado la retirada de cuatro películas destacadas en los próximos días.

Una madre soltera de recursos limitados es seleccionada como jurado en un juicio en el que se enfrenta a una situación extrema: debe convencer al resto de los jurados de declarar la inocencia del acusado bajo amenaza de que su hijo será asesinado. La cinta protagonizada por Demi Moore es una de las que desaparecerá próximamente del catálogo.

Ficha técnica

• Reparto: Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, Anne Heche, James Gandolfini, Lindsay Crouse, Tony Lo Bianco

• Dirección: Brian Gibson

• Guion: Ted Tally

• Duración: 118 minutos

• Año: 1996

• Última oportunidad para verla: 31 de diciembre de 2025

Otra de las producciones que será retirada es Una mente brillante (A Beautiful Mind), basada en la novela de Sylvia Nasar. La película narra la vida del matemático John Forbes Nash, desde su llegada a la Universidad de Princeton hasta el desarrollo de teorías revolucionarias que le valieron el Premio Nobel de Economía en 1994. Obtuvo cuatro premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor actriz de reparto para Jennifer Connelly.

Ficha técnica

• Reparto: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Christopher Plummer

• Dirección: Ron Howard

• Guion: Akiva Goldsman

• Duración: 135 minutos

• Año: 2001

• Última oportunidad para verla: 3 de enero de 2026

Tár, protagonizada por Cate Blanchett, también dejará de estar disponible. La actriz interpreta a Lydia Tár, directora de orquesta en la cúspide de su carrera, cuya vida profesional se ve afectada por decisiones personales. Durante la temporada de premios de 2023, Blanchett ganó el Globo de Oro, el BAFTA y el Critics Choice por su actuación.

Ficha técnica

• Reparto: Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong, Noémie Merlant, Sam Douglas, Sydney Lemmon

• Dirección: Todd Field

• Guion: Todd Field

• Duración: 158 minutos

• Año: 2022

• Última oportunidad para verla: 7 de enero de 2026

Finalmente, Las horas más oscuras (Darkest Hour), donde Gary Oldman interpreta a Winston Churchill durante su mandato como Primer Ministro del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, también será removida. La actuación le valió el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y otros reconocimientos en 2018.

Ficha técnica

• Reparto: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane

• Dirección: Joe Wright

• Guion: Anthony McCarten

• Duración: 125 minutos

• Año: 2017

• Última oportunidad para verla: 15 de enero de 2026

Estas retiradas reflejan la constante renovación de los catálogos de streaming, donde las plataformas buscan equilibrar contenido nuevo y popularidad, incentivando a los usuarios a explorar títulos antes de que desaparezcan.