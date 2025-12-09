Netflix advierte que HBO Max funcionará de manera independiente pese a compra 

Netflix aclaró que HBO Max continuará operando como servicio separado mientras se concreta la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), un movimiento que reconfigura por completo la industria del entretenimiento.

Este mensaje llega en un momento clave, pues la compra impulsada por Netflix, valorada en $82.700 millones incluyendo deuda y con un valor de capital estimado en 72.000 millones, implicó pagar $27,75 por acción, una cifra que generó inquietudes entre suscriptores y analistas del sector.

El comunicado oficial de Netflix y los dichos de David Zaslav

A través de un comunicado compartido a sus suscriptores, Netflix señaló de manera explícita:

“HBO Max seguirá funcionando de manera independiente mientras se completa el proceso regulatorio y de integración.” La compañía también destacó la existencia de una cláusula de ruptura de 5.800 millones de dólares si la operación no logra avanzar por cuestiones regulatorias.

Si Paramount triunfa, controlaría uno de los catálogos más grandes del mundo, más de 30 películas para salas al año y dos cadenas de noticias nacionales. Crédito: Savvapanf Photo | Shutterstock

Por su parte, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, enfatizó que el objetivo de esta transición es garantizar “una integración ordenada” y proteger el valor de las franquicias sin alterar de inmediato el ecosistema operativo de HBO Max.

Según el directivo, el acuerdo les permitirá “amplificar el alcance global del contenido” mientras cada plataforma mantiene su identidad durante el proceso.

Zaslav también aseguró que la continuidad operativa de HBO Max es esencial para preservar la relación con su base de usuarios y con los creativos vinculados a sus producciones originales.

La reciente adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix

El pago de $27,75 por acción contribuyó a impulsar el interés de los inversionistas, ya que representaba una prima superior al valor de mercado previo al anuncio. Con ello, Netflix busca reforzar su catálogo con propiedades icónicas como DC, Harry Potter o Game of Thrones, además de ampliar su infraestructura global de producción.

La operación también posiciona a Netflix como el conglomerado de entretenimiento más grande del mundo en términos de volumen de contenido, con un potencial de expansión que redefine la competencia con Disney, Amazon y Paramount.

La contraoferta de Paramount para adquirir Warner Bros.

La irrupción de Paramount-Skydance añadió una nueva capa de tensión cuando presentó una oferta hostil de 30 dólares por acción, lo que elevó la valuación total de WBD a $108.400 millones incluyendo deuda. Para varios analistas, esta propuesta resultaba más atractiva por su menor riesgo regulatorio.

Paramount argumentó que su integración sería más sencilla y menos problemática para los reguladores, a diferencia de una fusión encabezada por Netflix, que domina con claridad el mercado global del streaming.

Con dos ofertas multimillonarias sobre la mesa, Warner Bros. permanece en un punto crítico. El desenlace dependerá del escrutinio regulatorio y de la decisión final de los accionistas, quienes determinarán qué camino garantiza mayor estabilidad financiera y competitividad.

