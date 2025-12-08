Leonardo DiCaprio fue elegido como ‘Artista del Año’ por TIME

El actor Leonardo DiCaprio fue elegido por la revista TIME como el ‘Artista del 2025’ por su papel en la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson.

La revista TIME escogió a DiCaprio debido a su disposición para asumir riesgos artísticos y a su influencia en el cine contemporáneo. ‘One Battle After Another’ se convirtió en un gran éxito en el cine a pesar de las reservas que muchos críticos tenían sobre la recaudación que podría tener este filme. La más reciente película de Paul Thomas Anderson obtuvo un total de nueve nominaciones en los Golden Globes 2026, incluyendo una nominación para DiCaprio en la categoría Mejor Actor.

En una conversación con la revista, DiCaprio reconoció que esta película no fue una apuesta fácil. “Fue arriesgado para el estudio apostar por esta película, pero les atrajo su originalidad impactante”, dijo.

El actor reflexionó sobre la poca oferta de historias realmente originales, un aspecto en el que destaca la trama de One Battle After Another. “He estado pensando mucho en la poca frecuencia con la que surgen ideas para historias verdaderamente originales como esta, sin ninguna conexión con la historia, sin personajes preexistentes, sin un género definido, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada”.

DiCaprio resaltó la satisfacción que siente al saber que ‘One Battle After Another’ se convirtió en un tema de conversación. “Me encanta que sea un tema de conversación. En mi entorno, la gente disfruta hablando de ella, y esa es una de las razones por las que haces películas”, afirmó durante su entrevista con TIME

DiCaprio comparte pantalla con la debutante Chasse Infiniti y los veteranos Sean Penn y Benicio del Toro. La cinta superó los USD 200 millones de recaudación mundial hasta noviembre 2025, según TIME.

Leonardo DiCaprio ha tenido una carrera caracterizada por la elección de papeles desafiantes a nivel actoral. Gracias a eso cuenta con siete nominaciones al Oscar y ganador de una estatuilla como Mejor Actor por ‘The Revenant’ en 2015. Su primera papel importante fue What’s Eating Gilbert Grape, papel que le valió su primera nominación al Óscar

En 1996 actuó en Romeo + Juliet y un año después se consolidó como estrella de cine internacional tras el éxito de Titanic (1997), coprotagonizada por Kate Winslet. Otros títulos destacados de su carrera son The Aviator, Blood Diamond, The Wolf of Wall Street y Once Upon a Time in Hollywood.

