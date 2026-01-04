Hijo de Maduro dice estar en “shock” y denuncia “traidores” tras la captura de su padre por EE.UU.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exlíder del régimen venezolano Nicolás Maduro, aseguró estar en “shock” tras la captura de su padre por parte de Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero y afirmó que hubo “traidores” dentro del entorno chavista, cuyas identidades —dijo— quedarán al descubierto con el paso del tiempo.

En un audio difundido este domingo por Madelein García, trabajadora del medio del régimen TeleSur, Maduro Guerra reconoció el impacto que tuvo la detención y describió la jornada como un golpe inesperado.

“Hoy fue un día de shock, claro que sí, todos estábamos en shock. Fue un coñazo (golpe fuerte)”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el chavismo subestimó lo ocurrido.

Pese a ello, insistió en que el chavismo se mantendrá movilizado y que responderá en las calles a partir del 4 y 5 de enero.

En su mensaje, Maduro Guerra también insinuó que la captura de su padre no habría sido posible sin colaboración interna.

“Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará”, afirmó, sin ofrecer nombres. Añadió que el chavismo debe concentrarse en “traer sano y salvo” a Nicolás Maduro a Venezuela y en “levantar las banderas de Chávez”.

No obstante, señaló que el objetivo inmediato es reorganizarse alrededor del alto mando político y militar, y rechazó cualquier intento de fractura interna.

“¿Quieren sembrar cizaña? No lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr”, expresó, mientras prometía unidad frente a lo que calificó como una ofensiva contra el régimen.

Pese al tono emocional del mensaje, Maduro Guerra aseguró que su familia se mantiene firme. “Nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles”, dijo.

También tiene acusaciones

Las declaraciones del hijo del líder chavista capturado se producen un día después de que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, divulgara una acusación formal que incluye a Maduro Guerra dentro de una red de narcotráfico que, según el Departamento de Justicia, operó durante años desde Venezuela con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Maduro Guerra y sus familiares, habrían facilitado el tránsito de grandes volúmenes de cocaína a través del Caribe y Centroamérica.

Según ese documento judicial, para 2020 se estimaba que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por territorio venezolano.

La acusación sostiene que Maduro Guerra utilizó recursos del Estado, incluidos aviones de la estatal petrolera PDVSA, para transportar cargamentos presuntamente vinculados al narcotráfico, y que estuvo presente durante la carga de paquetes que las autoridades estadounidenses identifican como droga.

El expediente también involucra al hijo del líder chavista en presuntas operaciones para enviar cientos de kilogramos de cocaína a ciudades como Miami y Nueva York, así como reuniones con representantes de las FARC para coordinar envíos de drogas y armas durante varios años.

Además, señala que Maduro Guerra habría participado directamente en negociaciones logísticas y en la planificación de rutas y métodos de contrabando.

Mientras enfrenta estas acusaciones en Estados Unidos, Maduro Guerra insiste en que el chavismo logrará superar el golpe político y que su padre “va a volver”. “De esta salimos”, repitió en varias ocasiones.

