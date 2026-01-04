Trump amenaza a Delcy Rodríguez: “Pagará un precio mayor que Maduro” si desafía a EE.UU.

El presidente Donald Trump advirtió este domingo que Delcy Rodríguez, nueva líder del régimen de Venezuela, enfrentará consecuencias incluso más severas que Nicolás Maduro si no acata las exigencias de Estados Unidos tras la operación militar que terminó con la captura del líder socialista venezolano.

En una entrevista telefónica concedida esta mañana a The Atlantic, Trump afirmó que Rodríguez, a quien se refirió como la nueva figura al frente del régimen, “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro” si mantiene una postura de confrontación frente a Washington.

Trump precisó que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante a la intervención armada estadounidense que derivó en la detención de Maduro.

El señalamiento directo contra Rodríguez marcó un giro respecto al tono que Trump había utilizado ayer contra la nueva líder chavista.

Tras el ataque militar sobre Caracas y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump aseguró en una conferencia de prensa que Rodríguez había transmitido en privado su disposición a colaborar con Estados Unidos, que —según sus palabras— asumiría temporalmente la conducción del país.

“Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”, afirmó entonces.

Sin embargo, Rodríguez rechazó públicamente esa versión poco después. En una declaración difundida tras las palabras de Trump, aseguró que Venezuela está “lista para defender nuestros recursos naturales” y sostuvo que el régimen seguiría aplicando las políticas impulsadas por Maduro, cuyo regreso exigió.

“Nunca más seremos una colonia”, declaró Delcy Rodríguez.

La negativa, según Trump, incrementa el riesgo de una confrontación prolongada. El mandatario dejó abierta la posibilidad de ordenar una segunda fase de acciones militares si considera que el régimen persiste en la resistencia.

“Reconstruir no es malo en el caso de Venezuela”, sostuvo a The Atlantic. “El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un desastre en todos los sentidos”.

¿Groenlandia después de Venezuela?

Durante la entrevista, Trump amplió el alcance de sus comentarios más allá de Venezuela y sugirió que otros territorios podrían convertirse en objetivos estratégicos de Washington.

“Necesitamos Groenlandia, sin duda”, dijo, al describir la isla —territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN— como “rodeada de barcos rusos y chinos”.

