Escolta personal de Maduro murió durante operativo de EE.UU. para capturarlo

El escolta personal de Nicolás Maduro, Juan Escalona, murió durante la operación militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero para capturar al líder del régimen chavista, según documentó la organización venezolana Monitor de Víctimas.

Escalona, también diputado impuesto del PSUV por el estado Portuguesa, formaba parte del círculo más cercano del régimen de Maduro.

De acuerdo con la información recopilada por la organización, los ataques, ocurridos la madrugada del 3 de enero, dejaron al menos 25 personas fallecidas hasta las primeras horas del día siguiente. La mayoría de las víctimas eran militares adscritos a unidades de custodia presidencial, mientras que solo una persona fue identificada como civil.

Además de Escalona, el reporte incluye la muerte de la primera teniente de la Aviación Militar Deimar Elizabeth Páez Torres, quien se encontraba en el Telepuerto de la Red Tettra, dentro de Fuerte Tiuna, así como de Lenín Osorio Ramírez, miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e hijo de una alta funcionaria del sistema de protección de la niñez.

Monitor de Víctimas señala que 15 de los fallecidos pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial N.º 6, compuesto principalmente por jóvenes de rangos medios y bajos, incluidos tenientes, cabos, sargentos, guardias de honor y alumnos de la Academia Militar que aún no habían egresado.

Entre ellos figuraban efectivos asignados al llamado “Escuadrón Bravo”, encargado de funciones de protección directa.

Instalaciones estratégicas

Los bombardeos también alcanzaron instalaciones estratégicas del régimen, con víctimas reportadas —aunque sin identificación oficial— en la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, el Aeropuerto Caracas Óscar Machado Zuloaga, el Grupo Misilístico de Defensa Aérea Almirante José María García y la Estación de Radar de Altos de Irapa.

La única civil identificada murió en el municipio El Hatillo, al sur de Caracas, cuando una vivienda cercana a la montaña El Volcán fue impactada. Su hija resultó herida.

En paralelo, la Red de Médicos por Venezuela registró el ingreso de al menos 90 personas heridas en hospitales del Distrito Capital durante ese mismo día, la mayoría trasladadas a centros militares.

Aunque The New York Times citó a una fuente anónima del régimen venezolano que elevó la cifra de muertos a 40, no se han divulgado listas oficiales ni balances definitivos.

Hasta ahora, las autoridades del régimen venezolano no han ofrecido información pública detallada sobre las víctimas ni sobre el alcance total de la operación.

