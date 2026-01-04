Michael B. Jordan dice que necesitó terapia tras interpretar al villano de ‘Pantera Negra’

El actor Michael B. Jordan dio a conocer el motivo por el que tuvo que recibir terapia psicológica luego de interpretar al villano en Black Panther de 2018 .

Jordan interpretó el papel de Erik Killmonger para la película de Marvel dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman. Sin embargo, el actor confesó que tras su actuación tuvo problemas para desligarse del papel.

“Después de la película, se me quedó grabado un tiempo. Fui a terapia, lo hablé y encontré la manera de relajarme. Y creo que en ese momento, todavía estaba aprendiendo que necesitaba relajarme de un personaje. Ya sabes, no hay un plan para esto”, dijo el actor en entrevista con CBS Sunday Morning.

El actor reflexionó sobre la importancia de hablar para expresar los sentimientos principalmente por el hecho de la soledad que muchas veces existe en el camino de la actuación.

“Actuar es muchas veces un viaje en solitario. Audicionar solo, practicar solo. Requiere mucha preparación, experiencia y experiencia. Así que, aprendiendo sobre la marcha, me di cuenta de que todavía tengo algo dentro que necesito expresar. Hablar es muy importante”, dijo.

El actor se involucró en las características de la personalidad de Erik Killmonger y mientras se preparaba se aisló mucho de su entorno.

“Erik no conocía mucho el amor. Creo que Erik no lo experimentó”, dijo Jordan. “Sufrió muchas traiciones, muchos sistemas fallidos a su alrededor que lo moldearon, su ira y su frustración. Y al observar la historia y cómo parecía repetirse siempre, ¿cómo iba a romper ese ciclo?”

‘Pantera Negra’ fue un éxito cinematográfico. La cinta ganó tres premios Oscar y recaudó 1.349 millones de dólares en todo el mundo, lo que dio lugar a su secuela, Pantera Negra: Wakanda Forever, de 2022 .

Actualmente Michael B. Jordan forma parte de la temporada de premios de 2026 con su película ‘Sinners’, una cinta multi géneros que explora el drama, terror gótico, western y musical. La cinta dominaba las nominaciónes de los Critics Choice Awards con 17 nominaciones y obtuvo al menos tres premios en la ceremonia evento que da inicio a la temporada de premios.

Sigue leyendo:

Critics Choice Awards 2026: todos los ganadores de la noche que da inicio a la temporada de premios

Michael B. Jordan choca su Ferrari de medio millón de dólares contra un Kia

Michael B. Jordan puso en venta una mansión que compró hace menos de un año