Chadwick Boseman recibe estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

Este jueves 20 de noviembre el actor Chadwick Boseman, fallecido en 2020, recibió de manera póstuma su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La ceremonia, cargada de emoción y realizada en Los Ángeles, estuvo encabezada por su esposa, Simone Ledward-Boseman, el cineasta Ryan Coogler, director de ‘Black Panther’, y la actriz Viola Davis.

“Hoy ha sido un día hermoso“, expresó Ledward-Boseman. “Todos estamos tan llenos de amor y de alegría. Y estamos tan orgullosos de esta persona que conocíamos, con quien compartimos“, añadió.

Coogler, además de amigo cercano y colaborador del actor durante años, evocó a Boseman como alguien “extremamente generoso”.

“Su generosidad llegó al punto de que cuando supo que sus días estaban limitados y sus momentos estaban contados, él siguió dedicándose a esta forma de arte. Aun así, se arrojó al fuego“, declaró el director, notablemente conmovido.

Chadwick Boseman inició su trayectoria en el teatro y la televisión antes de consolidarse en el cine. Su llegada al Universo Marvel ocurrió con el papel de T’Challa/ Black Panther en ‘Capitán América: Civil War’ (2016), convirtiéndose entonces en el primer actor negro en encabezar una película del estudio. Black Panther (2018), centrada en su personaje, lo elevó a la fama internacional.

El intérprete murió en 2020, a los 43 años, debido a un cáncer de colon diagnosticado en 2016, enfermedad que no lo apartó del trabajo.

“A pesar de lo que atravesaba, hacía sus propias escenas de acción, estaba allí para las lecturas de guiones fuera de cámara. Era increíble“, recordó Coogler.

Desliza

“Ese era Chadwick, más que solo un actor al que puedes ver en pantalla haciendo un trabajo maravilloso“, añadió Viola Davis, quien actuó con él en la cinta ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (2020), su último filme.

Entre los asistentes también se encontraban Bob Iger, director ejecutivo de Disney; los intérpretes Letitia Wright y Michael B. Jordan; y los hermanos del actor, Kevin y Derrick Boseman.

Sigue leyendo: