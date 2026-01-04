Si encuentras moneda de un centavo con esta marca podría valer $60,000

Una simple moneda de un centavo podría cambiar tu vida financiera. En 2023, un centavo antiguo de Estados Unidos fue subastado por $60,000, demostrando que el cambio suelto que llevamos en los bolsillos a veces pueden ser muy atractivos para los apasionados por la numismática.

La moneda que sorprendió a los coleccionistas

La venta fue realizada por Heritage Auctions y se trató de un centavo Lincoln de 1909 que atrajo a 37 postores, señal de que su valor despertó una fuerte competencia entre coleccionistas.

Pero no cualquier centavo de 1909 alcanza estas cifras. Esta pieza posee características muy específicas que la hacen extremadamente valiosa.

La marca que debes buscar: “V.D.B.”

Uno de los detalles más importantes se encuentra en la parte inferior del reverso de la moneda: las iniciales “V.D.B.”, que corresponden a Victor David Brenner, el escultor y grabador que diseñó el centavo Lincoln.

Brenner es una figura legendaria en el mundo de la numismática y la presencia de sus iniciales incrementa de forma significativa el valor de estas monedas.

El color que multiplica su precio

Además de la marca, esta moneda se distingue por su color rojo intenso. A diferencia de la mayoría de los centavos antiguos, que con el tiempo adquieren tonos marrones o cobrizo oscuro, este conserva un rojo profundo y brillante, un rasgo extremadamente raro.

Los llamados “Red Lincoln pennies” son de los más buscados por los coleccionistas, ya que muy pocos se conservaron en ese estado.

La combinación del tono rojo con las iniciales de Brenner convirtió a esta moneda en una pieza de altísimo valor.

Otras monedas aún más valiosas

Aunque $60,000 ya es una cifra impresionante, no es el récord. En 2022, otro centavo Lincoln de 1909, también diseñado por Brenner, fue vendido por $365,000 en una subasta de Great Collections.

En ese mismo evento, cuatro monedas adicionales de 1909 y 1915 superaron los $100,000 cada una.

Qué puedes hacer con tus monedas

Los expertos recomiendan revisar con atención cada centavo, buscando detalles como las iniciales V.D.B. y colores poco comunes.

No basta con revisar los cajones de la casa: también es buena idea cambiar monedas en el banco y revisar plataformas como eBay, donde a veces aparecen piezas de alto valor.

