Bajo Manhattan inundado por venezolanos que exigen cadena perpetua a Maduro y activistas que pedían su liberación

En los alrededores del edificio Daniel Patrick Moynihan que alberga la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el Bajo Manhattan, no había espacio para más cámaras de televisión. Pero tampoco para más tensión, más polarización, más gritos y cruces discursivos, en medio de confrontaciones que ameritaron la intervención del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

Fue una mañana muy templada. También muy efervescente emocionalmente para centenares de migrantes venezolanos que se acercaron a exigir cadena perpetua para Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el histórico día de la primera audiencia de ambos ante la justicia estadounidense. Como se estimaba, se declararon inocentes.

Allí, en los alrededores del Parque Columbus, al frente del edificio en donde el jefe del régimen venezolano acudió a su primera comparecencia, NYPD tuvo mucho trabajo para contener la euforia de miembros de la diáspora venezolana quienes proferían airados insultos, a un grupo de manifestantes convocados por la organización Forum People, bajo las consignas: ‘Saquen las manos de Venezuela’ y ‘Liberen a Maduro’.

Ambos grupos no dejaron de intercambiar gritos, ni por un minuto, en frente del edificio de la corte entre las 10 A.M y las 2:30 P.M.

Por un lado los venezolanos gritaban: “Fuera gusanos, ustedes no son venezolanos”, “a nosotros no nos pagaron tarados, como a ustedes que son unos tarifados”. Y por otro lado, el grupo de activistas en su mayoría identificados con la causa socialista y palestina, gritaban: “idiotas, celebran una invasión”, “Descerebrados, les quieren robar su petróleo y lo celebran”.

Marinés Su: Venezuela no fue invadida, fue liberada. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

¿Invasión o liberación?

“Aquí está Maduro enfrentando la justicia, con los mejores abogados del mundo y con el debido proceso, algo que él le negó a miles de personas, incluso niños que hundió en cárceles y centros de torturas, simplemente porque salieron a protestar, cuando él se robó las elecciones. Venezuela no fue invadida, fue liberada. El petróleo en nuestro país no nos beneficia para nada al pueblo, sino a las mafias chinas y rusas”, reaccionó la caraqueña Marinés Su, quien vive en la Gran Manzana desde 2017.

Del otro lado de un torniquete que la Uniformada, tuvo que reforzar en varias oportunidades, la texana Sidney Loving sostenía una pancarta en donde exigía la liberación de Nicolás Maduro, bajo la consigna de que los medios de comunicación del mundo, están amplificando la “supuesta alegría” del pueblo venezolano.

“Fue una invasión y un secuestro que el mundo civilizado no puede tolerar. El gobierno de Trump solo quiere apoderarse del petróleo venezolano. Nicolás Maduro es un presidente legítimo y estamos seguros que se hará justicia y será liberado. Y la razón por la cual el pueblo venezolano, ha sufrido tantos problemas económicos, es debido al bloqueo y las sanciones, que le ha impuesto la Administración Trump”, razonó la activista de la Organización Ruta de Libertad Socialista.

Sidney Loving: “La Administración Trump solo quiere el petróleo venezolano”. (Foto. Fernando Martínez)

¿Cadena perpetua o liberación?

Mientras se acercaba las 12 del mediodía, el momento en que se estimaba que se realizaría la audiencia, más pancartas y más consignas, en contra de Maduro, aparecían en la sede federal.

Cuando los medios empezaron a reportar que el líder del régimen del país caribeño, se había declarado inocente con un tono muy sereno, y había ratificado ante el juez Alvin Hellerstein, que “soy el presidente de Venezuela”, la temperatura en un día gélido para Nueva York, empezó a subir en el espacio de la concentración de los migrantes venezolanos. En ese justo momento, tuvieron que aparecer más uniformados.

“Sabemos que él contará con los mejores abogados del mundo y tiene el apoyo de las mafias comunistas del mundo y de Nueva York. Tenemos la confianza en que el juez entienda lo obvio: se trata de un usurpador que nunca ha ganado una elección y ha destruido a todo un país. El mundo debe saber que los venezolanos nunca habíamos estado tan felices y tan esperanzados en los últimos 26 años. Yo me imagino que Cilia Flores no será violada en la cárcel, ni sometida a torturas, como sí lo han sufrido miles de niñas en mi país, en los centros de tortura que ellos armaron”, exclamó Miguel Sifontes, un joven migrante venezolano que gritaba sin cesar: !Cadena Perpetua!

A la izquierda migrantes venezolanos acusaban a miembros de la Organización Ruta de la Libertad Socialista (a la derecha) de no conocer la realidad de su país. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

En el otro universo de la concentración, que exigía la liberación de quien fue capturado el pasado sábado en la madrugada, en una operación militar de extracción en Caracas, la abogada estadounidense Michelle Suam, exigía que se activen todos los mecanismos legales para validar el Convenio de Viena lo cual a su criterio le daría un boleto a la libertad a la pareja ya procesada por delitos como narcoterrorismo y conspiración.

“El derecho internacional reconoce que los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta, lo que normalmente evita que sean arrestados o procesados por tribunales de otro país, mientras ocupan su cargo. Eso será demostrado y Donald Trump quedará en ridículo ante el mundo”, indicó la activista de Forum People.