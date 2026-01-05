Maduro podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es condenado en Nueva York

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, podría enfrentar pena de muerte si es declarado culpable de tráfico de drogas federal, además de otros cargos en su contra.

Si es declarado culpable, es posible que Maduro pase lo que le queda de vida encarcelado, o hasta peor.

De acuerdo con la Biblioteca del Congreso, según la ley federal, un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible para la pena de muerte.

Los delitos capitales federales se dividen en categorías que son, a saber, homicidio, traición o espionaje y crímenes de drogas que no incluyen homicidio.

Sin embargo, las sentencia de muerte por delitos de drogas están lejos de ser comunes, informó New York Post.

“La mayoría de los delitos capitales implican un homicidio”, decía el sitio web. “Se condena a muerte a más acusados ​​por asesinato que por todos los demás delitos capitales federales”.

En una publicación en X, la fiscal general, Pam Bondi, prometió que Maduro y Flores, “pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidense”, pero no dijo qué sentencia buscará el Departamento de Justicia si hay una condena.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

La incursión encabezada desde Estados Unidos, por el presidente Donald Trump en Venezuela, fue comparada con el ataque en 1989 a Panamá para capturar a Manuel Noriega por orden del entonces mandatario George H.W. Bush, cuando el país norteamericano opto por llevarlo tras las rejas.

Tanto Maduro como otros líderes del régimen venezolano fueron nombrados originalmente en una acusación de tráfico de drogas de 2020, y este 2026 un gran jurado federal añadió los nuevos cargos a la denuncia.

La nueva acusación en cuestión nombra al líder autoritario y a media docena de personas más y los acusa de conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína y dos cargos vinculados con posesión de armas.

Maduro y Flores fueron trasladados este lunes al Tribunal Federal de Manhattan para su primera comparecencia ante un juez, han estado detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

