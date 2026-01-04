¿Por qué Estados Unidos no capturó a Diosdado Cabello ni a Padrino López?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no incluyó la detención de otros altos jerarcas del chavismo como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ambos acusados por la justicia estadounidense y con recompensas millonarias por su captura.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, el funcionario estadounidense rechazó que se trate de una omisión o de un cambio de prioridades, y sostuvo que la razón es estrictamente operativa, militar y estratégica: ambos siguen en el poder y capturarlos habría requerido una ocupación prolongada del país.

Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo. Foto: Donald Trump / Truth Social

“Todavía están en el poder. Es muy sencillo. No puedes entrar y llevártelos a todos”, afirmó al ser cuestionado sobre por qué Cabello —acusado de narcotráfico y con una recompensa de $25 millones de dólares— y Padrino López —con un precio de $15 millones de dólares— no fueron arrestados junto a Maduro y Flores.

Una operación quirúrgica, no una ocupación

Marco Rubio defendió la captura de Maduro como una misión puntual, altamente sofisticada y de máximo riesgo, diseñada para evitar bajas estadounidenses y una escalada militar mayor.

Dijo que el líder socialista vivía dentro de la mayor base militar del país, lo que convirtió el operativo en una acción de precisión extrema.

“Estamos hablando de aterrizar helicópteros en tres minutos en medio de una base militar, derribar una puerta, detener al objetivo, leerle sus derechos, sacarlo del país y no perder a ningún estadounidense ni ningún activo. Eso no es fácil”, relató.

El jefe de la diplomacia estadounidense calificó la operación como una de las más audaces y complejas ejecutadas por Estados Unidos en años recientes, y subrayó que replicar acciones similares de manera simultánea en varios puntos del país habría implicado permanecer en Venezuela durante días, con consecuencias políticas y militares mucho mayores.

“¿Me preguntas por qué no hicimos lo mismo en otros cinco lugares al mismo tiempo? Eso es absurdo”, dijo Rubio.

Cabello y Padrino siguen “bajo el sistema judicial”

El secretario de Estado estadounidense insistió en que la decisión no significa que Cabello y Padrino López hayan dejado de ser objetivos judiciales. Ambos, recordó, siguen acusados en tribunales estadounidenses, pero continúan ejerciendo funciones dentro del aparato de poder venezolano.

“La máxima prioridad era la persona que decía ser presidente de un país que no lo era”, afirmó Rubio, quien enfatizó que Maduro no era reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea, la administración de Joe Biden ni por más de 60 países.

Sostuvo que Maduro no fue capturado como jefe de Estado legítimo, sino como un acusado de narcotráfico, y que lo mismo ocurre con otros funcionarios imputados que aún permanecen en sus cargos.

Trump eleva la presión tras la captura

Las declaraciones de Rubio se producen en un contexto de creciente presión política de la Casa Blanca tras la detención de Maduro y Cilia Flores, quienes permanecen presos en Nueva York luego de una operación militar y policial sin precedentes.

El presidente Donald Trump advirtió en una entrevista con The Atlantic que la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez podría enfrentar consecuencias aún más graves si no colabora con el proceso de transición impulsado por Washington.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró Trump, aunque al mismo tiempo la identificó como la interlocutora válida tras la caída de Maduro.

Trump afirmó que Estados Unidos controlará Venezuela “el tiempo que sea necesario” y defendió la idea de una reconstrucción del país, negando paralelismos con la invasión de Irak en 2003.

Sigue leyendo:

• ¿Dónde estará detenido Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva York?

• Cilia Flores: quién es la “primera combatiente” del chavismo a la que EE.UU. capturó y enjuiciará junto a Nicolás Maduro

• Quién es Delcy Rodríguez, la poderosa vicepresidenta de Venezuela a quien el Tribunal Supremo de Justicia nombró sucesora de Maduro