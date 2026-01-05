Mamdani anuncia audiencias sobre “estafas de alquiler” en los 5 distritos de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó que se llevaran a cabo audiencias sobre “estafas de alquiler” con inquilinos en los cinco distritos y tomará medidas contra prácticas comerciales “desmedidas” en los siguientes meses.

Mamdani firmó el domingo un decreto ejecutivo que ordena a su nueva Oficina Popular y otras agencias de la ciudad celebrar las audiencias dentro de sus primeros 100 días en el cargo.

Neoyorquinos testificarán en las audiencias

La oficina del alcalde señaló que los ciudadanos podrán testificar sobre sus mayores desafíos como inquilinos, desde malas condiciones de construcción hasta tarifas ocultas, en audiencias en El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

“Demasiados neoyorquinos se han visto obligados a pagar más por menos, viviendo en viviendas inseguras, desmesuradas e inasequibles. Con mi administración, eso acabará. La orden ejecutiva de hoy es el primer paso para dar voz a los neoyorquinos y abordar la crisis de vivienda que los está dejando fuera de nuestra ciudad por los altos precios”, manifestó Mamdani en una rueda de prensa.

La administración demócrata apuntó que publicará un informe preciso sobre las conclusiones de las audiencias, incluyendo “temas comunes y áreas de oportunidad”.

Mamdani nombra a comisionada de vivienda

El alcalde neoyorquino nombró a Dina Levy como comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda el domingo cuando anunció las audiencias sobre “estafas de alquiler”.

“Levy es una líder experimentada y valiente en materia de vivienda, y sé que luchará para proteger a los inquilinos y abordar nuestra crisis de vivienda de frente”, expresó Mamdani.

“Es un honor para mí unir fuerzas con inquilinos, propietarios de viviendas y servidores públicos dedicados del HPD mientras trabajamos para marcar el comienzo de una nueva era de calidad y asequibilidad para todos”, señaló Levy.

Anteriormente, Levy fue un alto líder en la División de la Vivienda y Renovación Comunitaria de Nueva York, la agencia de vivienda asequible del estado, informó CBS News.

