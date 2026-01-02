Mamdani anuló 9 decretos de Adams en sus primeras horas como alcalde de Nueva York: ICE en Rikers Island y anti boicot a Israel

Zohran Mamdani revocó en sus primeras horas como alcalde nueve órdenes ejecutivas de su predecesor, Eric Adams, con temas que abarcan desde el antisemitismo y la inmigración hasta la industria de los carruajes de caballos en la ciudad de Nueva York.

En un comunicado de prensa, el equipo de Mamdani informó que el nueve alcalde rescindió las órdenes emitidas por Adams después de su acusación histórica del 26 de septiembre de 2024 para garantizar que su administración tenga un “nuevo comienzo”.

Entre otras órdenes que Mamdani revocó por completo se encuentra una emitida por Adams en abril que permitía a los agentes migratorios de ICE operar en la cárcel de Rikers Island -la mayor prisión de NYC-con fines de investigación criminal. Esa orden, que generó controversia al parecer que favorecía la política de mano dura de la Casa Blanca en materia de inmigración, fue invalidada por un tribunal por un tecnicismo, aunque técnicamente seguía vigente hasta esta semana.

La acusación de aceptar sobornos y dinero ilegal para su campaña en 2021 de parte de agentes del gobierno turco a cambio de favores políticos, cerró en abril de 2025 con un supuesto perdón otorgado por el mandatario Donald Trump, un controvertido acuerdo que muchos creen que dejó a Adams en una posición comprometida. Pero él ha sostenido que nunca hizo nada ilegal.

En una conferencia de prensa vespertina ayer en Brooklyn, pocas horas después de su toma de posesión, Mamdani explicó la medida y dijo que eligió la fecha de la acusación contra Adams porque, según sugirió, las acciones ejecutivas que el entonces alcalde tomó después estaban viciadas.

“Tenemos que reflexionar sobre por qué tantos neoyorquinos se han alejado de la política en los últimos meses, los últimos años, las últimas décadas, y esa fecha marcó un momento en que muchos neoyorquinos decidieron que la política no les ofrecía nada”, dijo el nuevo alcalde. Agregó que muchas de las medidas anuladas iban “en contra de los intereses de la clase trabajadora y de lo que necesitan de su alcalde”. Adams no ha emitido comentarios.

Después de la conferencia de prensa, el equipo de Mamdani proporcionó una lista de los decretos revocados. Entre ellas se encontraba una orden que Adams emitió a principios del mes pasado que se oponía al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que apoya la presión económica sobre el gobierno israelí y las empresas israelíes en protesta por el trato que ese país da a los palestinos en Gaza y Cisjordania.

La orden prohibía a los altos funcionarios del gobierno municipal realizar cualquier acción de contratación o participar en cualquier política “que discrimine al Estado de Israel, a los ciudadanos israelíes por su origen nacional, o a personas o entidades por su asociación con Israel”. La orden amenazaba con someter a los empleados municipales a procedimientos disciplinarios si se descubría que violaban dicha restricción.

Otra orden revocada ordenaba a la ciudad adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Los críticos afirman que esta definición confunde la crítica al gobierno israelí con el antisemitismo.

“Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad y un crítico persistente de la guerra de Israel en Gaza y del trato histórico a los palestinos, ha declarado estar comprometido con la lucha contra el antisemitismo. Ha negado rotundamente que su defensa de la causa palestina haya avivado el antisemitismo, que está en aumento en Nueva York”, comentó Daily News.

De hecho, Mamdani reveló que mantendrá la orden ejecutiva que Adams emitió en mayo y que estableció la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo. Sin embargo, indicó que realizará algunas modificaciones, sin detallarlas.

La oficina de Mamdani también informó que mantendrá -aunque con algunas modificaciones no especificadas- una orden emitida por Adams que instruye al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a restringir las protestas frente a los lugares de culto.

Otra orden de Adams, ahora rescindida, pretendía prohibir por decreto ejecutivo la industria de los carruajes de caballos en la ciudad. Mamdani ha expresado su apoyo a la prohibición de esta industria, pero afirma que primero quiere dialogar con el sindicato que representa a los cocheros.

El nuevo alcalde también anuló dos órdenes emitidas por Adams el mes pasado que creaban nuevas oficinas en el Ayuntamiento dedicadas, respectivamente, al control de plagas de ratas y al fomento de la industria de las criptomonedas.