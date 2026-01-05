Novak Djokovic deja la Asociación de Tenistas Profesionales por “preocupaciones de transparencia”

Una nueva polémica ha escandalizado al tenis mundial. El pasado domingo Novak Djokovic anunció su desvinculación de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA). ¿La razón? “persistentes preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza”.

Por medio de un comunicado compartido en sus diferentes redes sociales, Djokovic hizo pública su retirada del sindicato de jugadores del cual fue fundador en 2021 con el canadiense Vasek Pospisil y que reúne a los 500 mejores jugadores del mundo ATP y WTA.

“Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”, explicó el serbio en el comunicado.

“Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”, añadió.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Djokovic, que a sus 38 años ha ganado 24 Grand Slam, cerró el escrito asegurando que sigue enfocado en su carrera deportiva y su familia y ratificando que la PTPA es un ciclo acabado.

“Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”, concluyó.

Novak Djokovic iniciará su temporada el 12 de enero en el torneo de Adelaida, previo al Abierto de Australia.

La PTPA (Professional Tennis Players Association) es un sindicato independiente de jugadores que Novak Djokovic cofundó junto al canadiense Vasek Pospisil.

Se creó para hacerle frente y competirle a la ATP en cuanto a derechos, poder y protección de los tenistas. También pretendía mejorar premios económicos, condiciones laborales y participación en la gobernanza del tenis.



Sigue leyendo:

· Cristiano Ronaldo lanza el Globe Sports Award y Novak Djokovic se convierte en el primer ganador

· Novak Djokovic predice que Cristiano Ronaldo ganará el Mundial 2026 ante México en la final

· Novak Djokovic nunca se acaba