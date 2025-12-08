Novak Djokovic predice que Cristiano Ronaldo ganará el Mundial 2026 ante México en la final

Portugal figura como gran favorita para el Mundial 2026 bajo la óptica de Novak Djokovic. El tenista vaticina que Cristiano Ronaldo y la selección lusa serán campeones de la Copa del Mundo derrotando a México en la final que se jugará en el MetLife Stadium.

El pasado domingo, durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Abu Dabi, ‘Nole’ concedió una entrevista al creador de contenido, Mohamed Adnan. Cuando lo cuestionaron sobre la Copa del Mundo, el serbio dio la sorpresa.

“Voy a ser atrevido: Portugal. Portugal y van a ganarle a México en la final”, declaró Djokovic. Quién posteriormente ratificó su predicción. “Lo sé, pero dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final, Portugal gana”, recalcó.

🎾🇷🇸 Tennis legend Novak Djokovic’s prediction for the 2026 FIFA World Cup. 🏆



“Portugal is gonna beat Mexico in the final; Portugal-Mexico final and Portugal wins it”. 🤯🇵🇹



pic.twitter.com/YIKWXJEgig — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 7, 2025

La corazonada de Djokovic llega días después de que se celebrara en Washington sorteo de la fase de grupos del Mundial que, por primera vez en la historia, será de 48 selecciones.

La predicción se da una semana después de que México anunciara que jugará un partido amistoso en 2026 ante Cristiano Ronaldo y Portugal en el Estadio Azteca.

Portugal y México se han enfrentado en cinco ocasiones, contando amistosos y partidos oficiales. El historial se decanta para los lusos con tres victorias y dos empates. El Tri nunca ha ganado.

Ni México, ni Portugal han alcanzado la final de un Mundial en su historia. La mejor actuación de los aztecas ha sido el famoso quinto partido (cuartos de final) conseguido en dos ocasiones, casualmente cuando fueron anfitriones en 1970 y 1986.

Por su parte, lo más lejos que ha llegado Portugal en un Mundial fue el tercer lugar que consiguieron con la leyenda Eusebio en Inglaterra 1966. Derrotaron a todos sus rivales, incluyendo a la Brasil de Pelé y cayeron en semifinales ante la anfitriona Inglaterra.

En Alemania 2006 también llegaron al último partido disputando el tercer lugar, pero quedaron en cuarto lugar tras perder contra los bávaros.



Sigue leyendo:

· Donald Trump revela llamada de Cristiano Ronaldo tras sorteo del Mundial 2026

· Selección de Estados Unidos anuncia amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

· Este será el costo de las entradas para ver a Cristiano Ronaldo en Estados Unidos y México