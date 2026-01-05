Por qué los expertos ya no fríen el bacon: El secreto del horno para una textura y sabor únicos

La tocineta o bacon es un ingrediente de alto consumo a nivel mundial. Su versatilidad lo convierte en la estrella del sabor en diferentes preparaciones, desde un desayuno hasta hamburguesas, salsas y más; pero, ¿cuál es la mejor forma de prepararlo? Un chef revela una técnica más saludable que aporta una mejor textura: cocinar al horno.

El cocinero y fundador de Salt Pepper Skillet, Justin McChesney-Wachs, afirma que hacer bacon sabroso es muy fácil cuando se deja a un lado la sartén. Según el experto, no hay duda de que la mejor manera de cocinarlo es en el horno, ya que permite ajustar el punto exacto según el crujiente preferido.

¿Cuál es la diferencia entre la técnica de la sartén y el horno?

Aunque en ambos casos la tocineta queda crocante, existen distinciones clave. En la sartén, la grasa se derrite de forma desigual y suele quemarse antes de que la carne esté lista. Mientras tanto, en el horno la temperatura es uniforme, lo que permite lograr un punto crujiente sin llegar a la carbonización, manteniendo el color rosado, el aroma ahumado intacto sin el amargor del quemado Además, es un método práctico que evita salpicaduras de grasa en la cocina y que el alimento quede impregnado en su propio aceite quemado.

Trucos para hornear tocineta

Para lograr un resultado profesional, es importante seguir recomendaciones de expertos como precalentar el horno a 200°C (400°F). Luego, se debe colocar papel de aluminio en la bandeja para facilitar la limpieza y, encima, una rejilla para hornear.

Otro paso fundamental es extender las tiras sin que se toquen entre sí. Con un tiempo estimado de 12 a 15 minutos se obtiene una textura flexible y jugosa, mientras que si se hornea entre 18 y 20 minutos, se logra un resultado ultra crujiente y dorado. Para finalizar, se deben colocar las tiras sobre papel absorbente durante 30 segundos para retirar el exceso de grasa.

Más saludable

Este método recomendado por el chef ofrece importantes ventajas nutricionales, siempre tomando en cuenta que la tocineta es un alimento procesado que debe consumirse con moderación. El beneficio principal radica en que, al utilizar una rejilla sobre la bandeja, la grasa cae y se separa eficazmente de la carne. Esto impide que el alimento reabsorba las grasas saturadas oxidadas por el calor directo de la sartén.

Asimismo, mediante esta técnica se evita la carbonización, lo que repercute directamente en reducir la formación de compuestos químicos nocivos que suelen aparecer al someter las proteínas a calores extremos y desiguales. Al mantener una temperatura controlada, se preserva mejor la integridad del producto sin generar residuos tóxicos por exceso de cocción.

Finalmente, este procedimiento previene problemas domésticos comunes, como las salpicaduras de grasa caliente, que pueden causar quemaduras accidentales. Al cocinar de forma contenida, se mantiene un ambiente de cocina más higiénico y seguro, eliminando la dispersión de aceite quemado en las superficies de trabajo.

