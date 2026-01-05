Rúben Amorim fue destituido como técnico del Manchester United

El Manchester United anunció este lunes la destitución de Rúben Amorim como entrenador del primer equipo, una decisión motivada por la mala marcha deportiva y los resultados irregulares acumulados desde su llegada al club.

El técnico portugués había asumido el cargo en noviembre de 2024, pero su etapa al frente de los “Red Devils” estuvo marcada por el bajo rendimiento. En la temporada pasada, el United firmó su peor clasificación histórica en la Premier League al finalizar en el puesto 15.

Además, quedó eliminado en la quinta ronda de la FA Cup, cayó en los cuartos de final de la Carabao Cup y perdió la final de la Europa League ante el Tottenham Hotspur. Como consecuencia, el club no disputó competiciones europeas por primera vez desde 2014.

La falta de compromisos continentales hacía prever una mejora en el rendimiento liguero, pero el equipo no logró dar el salto esperado. Actualmente, el United ocupa la quinta posición con 31 puntos, a 17 unidades del liderato, una distancia que terminó de precipitar la decisión de la directiva. El empate del domingo ante el Leeds United, que cerró una racha reciente de tres empates, una victoria y una derrota, fue el detonante final.

Durante su gestión, Amorim no consiguió imprimir cambios sustanciales respecto al ciclo de Erik ten Hag. Su continuidad en un sistema táctico rígido, el 4-3-3 que le dio éxito en el Sporting de Portugal, fue uno de los aspectos más cuestionados, ya que no logró adaptarlo con eficacia a la plantilla del United.

A pesar de los malos resultados iniciales, la dirigencia respaldó al técnico con una fuerte inversión en el mercado de fichajes. El club incorporó a Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y al guardameta Sanne Lammens, con un gasto cercano a los 200 millones de euros. Sin embargo, las incorporaciones no se tradujeron en una mejora sostenida del rendimiento colectivo.

El Manchester United atraviesa una prolongada sequía de títulos importantes. No gana la Premier League desde 2013 ni la Champions League desde 2008, y desde la salida de Alex Ferguson ha tenido seis entrenadores permanentes sin lograr estabilidad deportiva.

A la salida de Amorim se suma el impacto económico. El club ya había pagado más de 10 millones de euros para desvincularlo del Sporting en 2024 y ahora deberá afrontar el pago completo de su finiquito, ya que el contrato del entrenador portugués se extendía hasta el verano de 2027.

Sigue leyendo:

–Futbolistas venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro

–Sergio Ramos lidera una oferta para comprar el Sevilla FC

–Dani Alves se convierte en propietario de un club de la tercera división de Portugal