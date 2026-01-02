Dani Alves se convierte en propietario de un club de la tercera división de Portugal

El exdefensa brasileño Dani Alves, con pasado en el FC Barcelona, se incorporó como uno de los propietarios del Sporting São João de Ver, club que compite actualmente en la tercera división del fútbol portugués.

La llegada de Alves fue anunciada oficialmente por la institución lusa a través de un comunicado difundido en Facebook, en el que se subrayó que el exlateral aporta “una visión global, mentalidad competitiva y ambición” al proyecto deportivo.

“El encuentro entre una de las trayectorias más exitosas del fútbol mundial y un club con profundas raíces, forjado en el trabajo, la resiliencia y la pasión, marca el inicio de un propósito común: convertir el potencial en grandeza”, señaló el São João de Ver en su mensaje oficial.

El comunicado añadió que la incorporación del brasileño va más allá de una modificación en la estructura del club y representa “la unión entre la experiencia de quien conquistó el mundo y la identidad de una institución que nunca dejó de creer”, acompañado de imágenes en las que Alves posa con la camiseta del equipo.

A sus 42 años, Dani Alves se suma como accionista del club de Santa Maria da Feira, en el centro de Portugal, meses después de haber sido absuelto en marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de violación por el que había sido condenado inicialmente.

El exinternacional brasileño permaneció catorce meses en prisión preventiva y había recibido una sentencia de cuatro años y medio de cárcel, que posteriormente fue revocada por el TSJC al considerar que no existían pruebas concluyentes de la agresión y que el testimonio de la denunciante no resultaba fiable.

