Sergio Ramos lidera una oferta para comprar el Sevilla FC

El defensor español Sergio Ramos, de 39 años, irrumpió en el proceso de venta del Sevilla FC al liderar un grupo de inversores que presentó una oferta formal para adquirir la totalidad del club andaluz, inmerso en una delicada situación institucional y financiera.

Tras cerrar su etapa en Rayados de Monterrey y quedar como agente libre, el defensor no solo analiza opciones para prolongar su carrera deportiva, sino que también apunta a asumir un rol clave fuera del terreno de juego, esta vez desde los despachos de la entidad en la que se formó y debutó como profesional.

El Sevilla atraviesa desde hace meses un periodo de inestabilidad marcado por una elevada deuda y pérdidas económicas acumuladas, lo que llevó a sus principales accionistas a explorar distintas alternativas para una posible venta. En un primer momento, un fondo de inversión estadounidense aparecía como el principal candidato, aunque las negociaciones se enfriaron debido a discrepancias en la valoración del club y el análisis de sus cuentas.

En ese contexto, la propuesta encabezada por Ramos ha cobrado fuerza y es considerada una de las más sólidas presentadas hasta ahora. Respaldada por inversores de peso y figuras vinculadas al mundo del fútbol, la oferta busca sanear la situación financiera del club y relanzar un proyecto deportivo ambicioso que permita al Sevilla regresar a la élite europea, evocando su etapa más exitosa en competiciones como la Europa League.

El ex capitán del Real Madrid y de la selección española aporta, además, un valor simbólico significativo. Su vínculo emocional con el club y su condición de ídolo histórico generan identificación con la afición y refuerzan la credibilidad del proyecto ante el entorno sevillista.

No obstante, un aspecto legal condiciona su futuro inmediato: la normativa española prohíbe que un accionista mayoritario o propietario compita como jugador en Primera o Segunda División, lo que obligaría a Ramos a elegir entre continuar su carrera profesional o involucrarse de lleno en la gestión del club.

