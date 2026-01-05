Tenista peruano Ignacio Buse inicia 2026 dentro del top 100 del ranking ATP pese a lesión

El tenista peruano Ignacio Buse arrancó el 2026 ubicado dentro del top 100 del ranking de la ATP, un hito que alcanza mientras atraviesa el proceso de recuperación de una lesión que mantiene en suspenso su calendario inmediato.

Según la más reciente actualización del escalafón mundial, Buse ascendió dos posiciones y se sitúa en el puesto 100, una ubicación a la que regresa después de más de tres años. El jugador, de 21 años, consolida así el avance que experimentó durante la temporada 2025, la más destacada de su carrera hasta ahora.

Durante el año pasado, el peruano se consagró campeón del Challenger de Heilbronn, en Alemania, y del Challenger 125 de Sevilla, en España. Además, tuvo un rol determinante en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis, en la que Perú se impuso a Portugal en Lima, resultado que mantuvo al equipo en la lucha por el ascenso.

Actualmente, Buse se encuentra en etapa de rehabilitación tras sufrir una lesión que lo obligó a interrumpir su pretemporada. El problema físico derivó en el uso de una bota ortopédica y muletas, lo que genera incertidumbre sobre su presencia en el Abierto de Australia y en la eliminatoria de la Copa Davis frente a Alemania.

La serie ante el conjunto alemán está programada para los días 6 y 7 de febrero, y el cuerpo técnico del equipo peruano espera evaluar la evolución del jugador en las próximas semanas antes de confirmar su disponibilidad.

