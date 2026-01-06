Boricuas de El Barrio apuestan a que el Desfile de Reyes de Magos nunca se apague

¡Pa’ lante siempre pa’ lante! fue este martes el lema del tradicional Desfile de Reyes de El Barrio (East Harlem) en la ciudad de Nueva York, organizado por el Museo de El Barrio, inspirado en el legado de los Youngs Lords para celebrar las tradiciones perdurables de resistencia cultural e integración comunitaria que definen a este vecindario con profundas influencias boricuas.

Aunque esta institución continúa con el mismo fervor, cuidando todos los detalles para una conmemoración en donde los elementos y los atuendos son cada vez más llamativos, llamó la atención como este año, las aceras de la trayectoria del desfile estuviesen en algunos segmentos desoladas.

“El tema de 2026 también refleja la esencia del desfile: Esta idea de movimiento continuo hacia adelante, sirve como una poderosa metáfora del compromiso constante de nuestra comunidad con el progreso, la resiliencia y un futuro compartido. Refleja el espíritu colectivo con el que este vecindario se une, año tras año, para seguir adelante”, afirmó Patrick Charpenel, Director Ejecutivo de El Museo del Barrio.

En esta edición se honró a toda una declaración de principios inspirada en el legado de activismo social y comunitario de los Young Lords, un grupo revolucionario que marcó una era en la lucha por los derechos de los puertorriqueños y otras minorías en Estados Unidos.

Los Young Lords fueron una organización puertorriqueña radical de derechos civiles y justicia social que surgió a fines de los años 60 en Estados Unidos, con un papel clave en Chicago y Nueva York, especialmente en El Barrio.

Como parte de la historia de esta localidad neoyorquina esta celebración que integra elementos cristianos de la cultura caribeña, fue iniciada en 1978 por Jack Agüeros, entonces director de El Museo del Barrio, como una forma de mantener viva la tradición del Día de Reyes dentro de la comunidad latina de Nueva York.

Esta tradición cultural-religiosa organizada por el Museo de El Barrio celebra la integración comunitaria en ese icónico vecindario de la Gran Manzana. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Cada vez hay menos boricuas aquí”

Para centenares de residentes de este icónico vecindario de Manhattan como la puertorriqueña Carmen Alvarez, esta celebración es uno de los días más esperados del año, que la conecta con sus raíces de la isla. Aunque hay preocupación que este hermoso legado en algún momento se apague con los cambios demográficos en estos vecindarios.

“Es el día más importante del año para mi, porque cuando era un niña participaba en parrandas, tocando la pandereta, comiendo arroz con gandules, lechón, celebrando nuestra cultura. Aquí en los Estados Unidos es muy importante tener que transferir esa herencia a nuestros niños, para que sepan de dónde somos”, comentó.

Otros lamentan que cada año los tramos del recorrido que comienza en la calle 106 y la Avenida Park avanza hacia el este hasta la Tercera Avenida y continúa hacia el norte hasta la calle 116, concluyendo en la calle 115, cada vez luzcan con menos personas aplaudiendo y disfrutando el desfile.

Carmen Alvarez siempre celebra el Día de Reyes con la misma emoción de cuando era niña en Puerto Rico. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

La isleña Teresa Gómez, de 65 años, asegura que tiene 20 años continuos disfrutando esta celebración y puede dar fe que por alguna razón que desconoce, cada año la vez más apagada.

“Hace algunos años uno veía una multitud, una fiesta, inclusive en días más fríos que hoy. Ve cómo están las aceras prácticamente vacías, aunque los organizadores siempre hacen algo lindo. Ya quedan cada vez menos boricuas aquí. Y cuando nosotros nos vayamos, quizás las nuevas generaciones no tendrán la misma emoción”, indicó la maestra jubilada.

Como indica un reporte de la Oficina de la Contraloría Estatal, El Barrio se consolidó como centro de la cultura puertorriqueña durante la década de 1940. En 1950, la población alcanzó su punto máximo con 208,200 habitantes, pero disminuyó casi a la mitad, llegando a 108,600 en 1990.

Para Teresa está disminución continúa porque muchos de sus familiares y vecinos, especialmente las nuevas generaciones, han decidido huir de las rentas tan elevadas.

“Los que quedamos seguiremos con esta tradición tan hermosa, cada vez somos menos los que celebramos con esta emoción a los Reyes”, reiteró.

La Epifanía

La festividad de la Epifanía, conocida popularmente en muchas culturas hispanas como el Día de Reyes, es una celebración de gran arraigo y significado que se celebra en numerosos países alrededor del mundo, cada uno aportando matices y tradiciones únicas.

Según la tradición, estos “magos de Oriente” (o reyes) siguieron una brillante estrella que los guió hasta Belén para encontrar y adorar al recién nacido Niño Jesús. Como muestra de su respeto y reconocimiento a su divinidad, le ofrecieron valiosos regalos: oro, incienso y mirra.