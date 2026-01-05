Estas calles estarán cerradas por el Desfile de los Reyes Magos en Nueva York

Varias calles estarán cerradas este martes en la ciudad de Nueva York debido al 48º Desfile Anual de Reyes Magos, organizado por El Museo del Barrio en Alto Manhattan.

La celebración, que honra una de las tradiciones culturales más importantes de la ciudad, afectará el tráfico en diversas áreas, informó el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.

El desfile comenzará en la calle 106, entre la Quinta Avenida y Park Avenue, y seguirá una ruta a través de varias vías de la zona.

¿Cuáles son las calles que estarán cerradas?

A continuación, te detallamos las calles que estarán cerradas y el recorrido:

Calle 106 entre Park Avenue y Third Avenue.

Tercera Avenida entre la calle 106 y la calle 116.

Calle 116 entre la Tercera Avenida y Park Avenue.

Park Avenue entre la calle 115 y la calle 116.

El desfile concluirá en la calle 115, entre Park Avenue y Madison Avenue.

Patrick Charpenel, director ejecutivo del Museo del Barrio, destacó la importancia del evento.

En declaraciones citadas por PIX 11, manifestó: “El Desfile del Día de los Reyes Magos del Museo del Barrio es una de las tradiciones culturales más perdurables de la ciudad de Nueva York. Cada año, esta celebración honra la historia, la creatividad y la resiliencia de nuestra comunidad”.

Los asistentes también pueden disfrutar de diversas actividades en el museo.

Sigue leyendo:

• Neoyorquinos enojados por el aumento de pasaje en el metro y autobuses de la ciudad

• Nueva York y Nueva Jersey lideran el éxodo interno en Estados Unidos: ¿por qué?

• Un calendario honra el trabajo de los perros policía de la ciudad de Nueva York