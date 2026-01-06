Chelsea confirma a Liam Rosenior como nuevo entrenador hasta 2032

El Chelsea FC confirmó este martes la contratación de Liam Rosenior como su nuevo entrenador, con un contrato de seis temporadas hasta 2032.

Rosenior sale del Estrasburgo del fútbol francés, equipo que controla también el Chelsea del grupo propietario BlueCo.

Rosenior, de 41 años, se convierte además en el segundo entrenador negro en la historia del Chelsea, después de Ruud Gullit, en una decisión que marca un hito en la Premier League y refuerza el debate sobre la falta de oportunidades para técnicos británicos negros en la élite del fútbol inglés.

🚨🔵 OFFICIAL: Chelsea confirm Liam Rosenior as their new head coach on a contract valid until June 2032.



Six year and half contract for the new coach. pic.twitter.com/7ZtwzM8lW4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Chelsea apuesta por un proyecto a largo plazo

La llegada de Rosenior se produce apenas una semana después de la salida de Enzo Maresca, quien estuvo 18 meses al frente del equipo. Desde la llegada del grupo propietario BlueCo en 2022, el Chelsea suma ya su quinto entrenador permanente, reflejo de la inestabilidad deportiva reciente.

Actualmente, los ‘Blues’ se ubican quintos en la Premier League, a 17 puntos del líder Arsenal, con una plantilla talentosa pero irregular en rendimiento.

Rosenior llega a Stamford Bridge tras una destacada etapa en el Estrasburgo, club que forma parte del mismo grupo propietario que el Chelsea.

Allí fue ampliamente elogiado por transformar al equipo en una fuerza competitiva de la Ligue 1, finalizando séptimo la temporada pasada y asegurando clasificación a competiciones europeas.

Además, Rosenior dejó al Estrasburgo clasificado a la fase eliminatoria de la UEFA Conference League, consolidando su reputación como un técnico metódico y con ideas claras.

En su trayectoria previa, fue asistente de Wayne Rooney en el Derby County, donde el exdelantero inglés elogió su “increíble ética de trabajo y atención al detalle”. Posteriormente, tuvo su primera experiencia como técnico principal en el Hull City en 2022, antes de dar el salto al fútbol francés.

Hijo del exjugador y entrenador Leroy Rosenior, Liam tuvo una carrera de 16 años como futbolista profesional, actuando como lateral en clubes como Fulham, Reading, Hull y Brighton, además de representar a Inglaterra Sub-21.

Ahora, inicia el mayor reto de su carrera al frente de un Chelsea que busca recuperar estabilidad, identidad y protagonismo tanto en Inglaterra como en Europa bajo un proyecto que, por primera vez en años, mira claramente al largo plazo.

