Futbolistas del Mallorca de España vistieron conjunto viral usado por Maduro en su detención

La captura de Nicolás Maduro ha trascendido hasta el deporte. Los jugadores del Mallorca de LaLiga de España se hicieron virales al vestir el mismo conjunto deportivo que usó el político venezolano tras su detención.

El pasado domingo, los jugadores del Mallorca saltaron al campo del San Moix antes de su partido contra el Girona, luciendo un conjunto deportivo de la marca Nike y de color gris, mismo utilizado por Maduro.

Este hecho no pasó desapercibido y se hizo viral gracias a un video compartido por el mismo club en sus diferentes redes sociales. En el audiovisual se ve a varios jugadores, incluido el colombiano Johan Mojica, lucir el atuendo que se convirtió en tendencia en las últimas horas.

El atuendo de color gris que Nicolás Maduro vestía al momento de su detención es un conjunto deportivo de la marca Nike, modelo Tech Fleece, compuesto por suéter y pantalón en tono gris claro con detalles negros.

En varias tiendas de Estados Unidos, el ‘oufit’ se vende por alrededor de $140 dólares. Aunque según reportes, se agotó en la web oficial de Nike y en Amazon poco después de difundirse las imágenes de la detención.

La foto de Maduro esposado y con la sudadera gris fue difundida por Donald Trump en redes sociales, horas después de su detención.

Una foto proporcionada por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio clase Wasp de la Armada de los Estados Unidos, después de ser capturado en una incursión estadounidense llamada en código ‘Operación Resolución Absoluta’.

El otro atuendo viral de la captura de Maduro

Maduro utilizó dos cambios de ropa el día de su detención. El conjunto Nike lo utilizó desde que llegó al buque USS Iwo Jima. Posteriormente, al llegar a Nueva York y acudir a las oficinas de la DEA, se le vio con un pantalón formal azul marino y una sudadera azul de la marca Origin.

De hecho, la marca posteó una fotografía de Maduro y promocionó la camiseta con un ocurrente mensaje en la red social X. Aunque no está disponible para la venta, se habilitaron reservas para primavera.

“Bienvenido a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX ‘Patriot Blue’ no estará disponible hasta la primavera. ¡Pero ya se puede reservar!”, escribieron.

Welcome to America. Unfortunately, our “Patriot Blue” RTX shirt won’t be shipping 'till spring. But they are available for Pre-order! https://t.co/6uSplteHM5 pic.twitter.com/ELvhFTDQ6d — ORIGIN (@ORIGINBJJ) January 4, 2026

El pasado sábado 3 de enero, en horas de la madrugada, Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El líder político que ejercía el poder de facto en Venezuela, tenía una recompensa de $50 millones de dólares por supuesto “narcoterrorismo”.

Casi al amanecer, Donald Trump anunció que fuerzas del orden de Estados Unidos lo arrestaron junto a su esposa, Cilia Flores.

Ahora son acusados por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos. A Maduro y Flores se les señala por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína.

También, por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.



