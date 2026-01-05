Egipto se mete en cuartos de la Copa África tras vencer en prórroga a Benín

Egipto, uno de los favoritos de la competición, necesitó la prórroga para eliminar a Benín en los octavos de final (3-1; 1-1 al final del tiempo reglamentario) y clasificar a los cuartos de final de la Copa de África, este lunes en Agadir (Marruecos).

Los Faraones marcaron la diferencia por medio de Marwan Attia (69′), Yasser Ibrahim (97′) y Mohamed Salah (120+3′). Benín había establecido la igualada con un gol de Jodel Dossou (83′).

Egipto peleará por meterse en semifinales ante el ganador del duelo entre Costa de Marfil, vigente campeona, y Burkina Faso.

Partido muy disputado

Si el partido fue un laberinto para Egipto, fue, sin duda, por el planteamiento de partido que propuso Gernot Rohr, un trotamundos que lleva más de una década deambulando de selección en selección en África. El veterano técnico alemán de 72 años ha dirigido a Gabón, Níger, Burkina Faso, Nigeria y actualmente a Benín.

Pero su mayor éxito como técnico llegó en los 90, cuando condujo al Girondins a la final de la Copa de la UEFA de 1996. En aquel equipo, que cayó ante el Bayern, jugaban Zidane, Dugarry, Witschge y Lizarazu, entre otros.

Attia encontró la llave del candado beninés en el 69′ con un golazo desde la frontal del área que se coló por la escuadra. Todo parecía encarrilado para Egipto, pero los faraones no llegaron a controlar nunca el juego y Benín empató el partido en el 84′ en una jugada de carambola. Samadou centró al área desde la derecha, pero el balón tocó en un defensa y se desvió hacia la portería, obligando a El Shenawy a rectificar su posición, estirarse y salvar la pelota en la línea, dejándola a un metro de la portería. Dossou llegó antes que nadie al rechace para mandar el partido a la prórroga.

En el tiempo extra, Benín pagó la inexperiencia. Se notó nerviosa a la selección subsahariana, que parecía buscar la tanda de penaltis desde el minuto 91′. Se encerró en su área y lo pagó. Attia, la gran figura del partido, puso un centro desde la derecha que Ibrahim cabeceó a la escuadra con un remate llovido, que dibujó un globo, sorprendió a Dandjinou y clasificó a los faraones a cuartos de final. Salah cerró el partido a la contra en la última jugada, con Benín completamente volcada en el área rival.

