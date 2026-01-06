Eligen jurado para juicio contra expolicía de Uvalde señalado por su respuesta al tiroteo escolar

A pocos meses de cumplirse cuatro años después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb, finalmente comenzó el proceso judicial para determinar la responsabilidad penal de Adrián Gonzales, uno de los primeros agentes en llegar a la escena con la selección del jurado, que finalizó el lunes.

El juez Sid Harle ratificó al jurado compuesto por 12 miembros y cuatro suplentes, integrado por 11 mujeres y cinco hombres. Los candidatos respondieron cuestionarios sobre su conocimiento de los hechos ocurridos el 24 de mayo de 2022, sus opiniones sobre la actuación policial y si tenían vínculos con las fuerzas del orden, informó ABC News.

“Estoy seguro de que literalmente no hay nadie en esta sala que no haya oído hablar de este caso”, declaró el juez Harle a los presentes.

El magistrado subrayó que la imparcialidad de los jurados dependerá de su capacidad para dejar de lado cualquier información previa y centrarse exclusivamente en las pruebas presentadas durante las aproximadamente dos semanas que durará el juicio.

¿Qué argumentó la Fiscalía respecto a Gonzales?

Gonzales, quien se declaró “no culpable”, enfrenta actualmente 29 cargos por delitos graves de abandono y puesta en peligro de menores. La acusación se divide en 19 cargos por los estudiantes fallecidos y 10 por los supervivientes del aula 112.

De acuerdo con la Fiscalía, Gonzales, a pesar de estar entrenado para situaciones de tirador activo y conocer la ubicación del atacante, no intervino para detenerlo. Las fuerzas de seguridad tardaron 77 minutos en abatir al tirador, Salvador Ramos, periodo en el que se alega que el oficial puso a los niños en un “peligro inminente”.

Este juicio, trasladado a Corpus Christi para garantizar un proceso justo, representa un caso excepcional en Estados Unidos, donde rara vez se procesa penalmente a agentes por su desempeño durante un tiroteo.

Las familias de las víctimas mantienen que una respuesta policial más rápida habría salvado vidas en la tragedia que resultó en la muerte de 19 niños y dos maestras.

Sigue leyendo:

– Niño latino muerto en masacre escolar en Uvalde cumple sueño póstumo de ser policía en Nueva York

– Exjefe de la policía escolar de Uvalde se presenta por primera vez en el tribunal

– Ciudad de Uvalde llega a acuerdo con las familias de las víctimas del tiroteo escolar