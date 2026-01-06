Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante captura por fuerzas de EE.UU.

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, sufrieron lesiones durante la operación de fuerzas especiales estadounidenses que culminó con su captura en Caracas, según dijeron a NBC News fuentes cercanas al caso.

Ambos presentaban moretones y sangrado, aparentemente por golpes contra paredes o puertas de la habitación donde se escondían antes de ser alcanzados por los comandos.

Las heridas de la pareja se registraron antes de que los efectivos Delta estadounidenses entraran en contacto directo con ellos, según el medio.

Tras el traslado a territorio estadounidense, Maduro y Flores fueron evaluados médicamente a bordo del avión que los transportó hasta la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, al norte de Nueva York, donde continuó la revisión de sus condiciones de salud.

Granadas aturdidoras

El operativo se llevó a cabo alrededor de la 1:00 a.m. ET del sábado. Autoridades estadounidenses contaron a NBC News que las fuerzas emplearon granadas aturdidoras para desorientar a quienes se escondían, y se cree que las lesiones ocurrieron durante o justo antes de la detonación de estos dispositivos.

Flores fue vista con moretones en la cara en su primera aparición pública tras la detención.

El lunes, la pareja compareció ante un tribunal federal en Nueva York por cargos de conspiración para el tráfico de drogas y se declaró no culpable.

El abogado de Flores informó que podría tener fracturas de costillas y que requería evaluaciones médicas adicionales. Por su parte, el abogado de Maduro señaló que el líder del régimen también tenía problemas de salud que necesitaban atención.

Muertes durante el operativo

Además de las lesiones de Maduro y Flores, 24 agentes venezolanos murieron durante el operativo de Estados Unidos para capturar y extraer al líder chavista, según informó el fiscal general del régimen, Tarek William Saab.

Asimismo, el líder del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó el domingo la muerte de 32 militares y policías cubanos que se encontraban al momento de la operación.

