Murieron 24 agentes venezolanos en la operación de EE.UU. para capturar a Maduro

Al menos 24 agentes de seguridad venezolanos murieron durante la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes fueron llevados a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, denunció que “decenas” de funcionarios y civiles fallecieron durante la incursión y anunció el comienzo de una investigación penal por esos hechos, que calificó de “crimen de guerra”.

La confirmación de bajas entre fuerzas venezolanas se produjo después de que el régimen de Miguel Díaz-Canel informó el domingo la muerte de 32 militares y policías cubanos que se encontraban al momento de la operación.

Así se confirmó algo que el régimen chavista intentó ocultar durante años: la presencia de agentes de Cuba en el anillo de seguridad de Maduro.

Como parte de las reacciones oficiales, el Ejército venezolano difundió en Instagram un video de homenaje a los funcionarios fallecidos, con imágenes en blanco y negro de los uniformados, aviones estadounidenses sobrevolando Caracas y vehículos blindados destruidos.

“Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fuerza”, señaló la institución castrense, que reafirmó su compromiso de “rescatar” a Maduro y desmantelar lo que calificó como grupos terroristas que operan desde el exterior.

En Washington, el presidente Donald Trump respondió a las críticas de legisladores demócratas sobre la operación y recordó que también durante la administración de Joe Biden se promovió el arresto de Maduro por cargos de narcotráfico.

Trump sostuvo que existe un consenso bipartidista sobre la ilegitimidad de Maduro y reclamó reconocimiento por lo que calificó como una operación exitosa, reseñó AP.

Maduro fue imputado en Estados Unidos en 2020 por presunta conspiración para el tráfico internacional de cocaína. En los últimos meses del mandato de Biden, la recompensa por información que condujera a su captura fue incrementada.

La administración Trump la elevó a $50 millones de dólares en agosto pasado.

Tras la operación, el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios informaron al Congreso sobre la incursión.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró que no está previsto un despliegue militar permanente en Venezuela y negó que se trate de una acción para forzar un cambio de régimen, aunque líderes demócratas cuestionaron la falta de claridad sobre los planes de la Casa Blanca.

Maduro y su esposa se declararon no culpables el lunes ante un tribunal federal de Estados Unidos. Tras su captura, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela, en medio de la amenaza de Trump de ejecutar un segundo ataque, más amplio, si no acataba las órdenes de su administración.

