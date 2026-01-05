Trump asegura que la infraestructura petrolera de Venezuela se puede reconstruir en 18 meses

El presidente Donald Trump afirmó que la infraestructura petrolera de Venezuela podría ser reconstruida en menos de 18 meses, con el apoyo del gobierno estadounidense y las inversiones de las compañías petroleras.

Afirmó que la restauración de las instalaciones necesarias para aumentar la producción de petróleo en el país suramericano podría llevarse a cabo rápidamente, aunque a costa de una importante inversión, publicó AP.

El mandatario destacó que el gobierno de Estados Unidos ofrecería un reembolso a las empresas que inviertan en la recuperación de la infraestructura venezolana.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero”, señaló Trump. “Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos”, añadió.

Enfatizó que la caída en la producción petrolera de Venezuela, que actualmente está en alrededor de 1.1 millones de barriles diarios, podría revertirse mediante la restauración de la infraestructura petrolera.

La producción en el país, que en 1999 era de 3.5 millones de barriles diarios, ha sido severamente afectada por años de mala gestión, corrupción y sanciones internacionales.

A pesar de las promesas de apoyo, la falta de seguridad jurídica, la inestabilidad política y los riesgos asociados a la inversión en Venezuela podrían frenar el regreso de las grandes petroleras estadounidenses.

A lo largo de las últimas décadas, muchas de estas compañías se han alejado del país debido a las expropiaciones y la incertidumbre política.

Trump también sugirió que la caída de Nicolás Maduro y el restablecimiento de la producción petrolera en Venezuela traerían beneficios para la economía de Estados Unidos, especialmente con una posible reducción en los precios del petróleo.

Este resurgimiento de la industria podría aliviar las presiones económicas internas y, a su vez, ofrecer un incentivo para que las petroleras estadounidenses consideren reinvertir en el país.

Sigue leyendo:

• Delcy Rodríguez designa comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Maduro

• Maduro podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte si es condenado en Nueva York

• Delcy Rodríguez baja el tono y confirma su disposición a cooperar con Donald Trump