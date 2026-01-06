Mamdani reactiva el proyecto de rediseño de ciclovía en Brooklyn descartado por Adams

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que retomará un proyecto de rediseño de ciclovía en Brooklyn que había sido descartado por la administración de su antecesor, Eric Adams, en medio de señalamientos de presunta corrupción.

El plan contempla la instalación de carriles para bicicletas protegidos a lo largo de todo McGuinness Boulevard, en el barrio de Greenpoint, desde Meeker Avenue hasta el puente Pulaski, señaló The New York Post.

Mamdani hizo el anuncio durante un acto público realizado el fin de semana en esa misma vía, una de las más peligrosas de la zona.

Y, con esta decisión, el nuevo alcalde revive un proyecto cancelado en 2023 por la entonces asesora principal de Adams, Ingrid Lewis-Martin, tras la presión de personas poderosa de la ciudad.

Según fiscales de Manhattan, esa cancelación estuvo vinculada a supuestos sobornos, entre ellos un pago de $2,500 dólares y una aparición en la serie de Hulu El Padrino de Harlem, protagonizada por Forest Whitaker.

Durante su discurso, Mamdani aludió al escándalo. “La administración anterior se inclinó ante los intereses del gran dinero”, afirmó. “Pero hoy hay un nuevo alcalde en el Ayuntamiento”, añadió.

El diario neoyorquino señala que McGuinness Boulevard ha sido escenario de más de 200 muertes desde 1956, un historial que impulsó la creación del movimiento ciudadano Make McGuinness Safe.

Entre las víctimas se encuentran Doniqueca Cooke, estudiante del York College fallecida en 2016, y Matthew Jensen, maestro de primaria que murió en 2021. Ambos fueron atropellados por conductores que huyeron del lugar.

La madre de Cooke estuvo presente en el acto que lideró Mamdani.

Con el respaldo de funcionarios electos, como la asambleísta estatal Emily Gallagher, urbanistas elaboraron un plan que incluía carriles protegidos para bicicletas y medidas para reducir la velocidad del tráfico.

Sin embargo, el proyecto encontró resistencia de algunos actores con peso económico en la zona, en particular Gina y Tony Argento, propietarios del estudio Broadway Stages, según el Post.

De acuerdo con la acusación, los hermanos Argento habrían influido en Lewis-Martin para frenar el rediseño. Todos se declararon inocentes de los cargos.

El nuevo comisionado de Transporte de la ciudad, Mike Flynn, señaló que las obras podrían comenzar entre abril y mayo, aunque advirtió que el cronograma dependerá de las condiciones climáticas.

